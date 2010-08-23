روسیه می تواند شریکی قابل اطمینان در منطقه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با المنار لبنان در پاسخ به این سئوال که آیا روسیه تضمین های لازم را در مورد حفاظت از نیروگاه بوشهر قبل و بعد از افتتاح به ایران داده است ؟ گفت: تا جائی که اطلاع دارم هیچگونه مذاکره ای برای ایجاد چنین تضمین های میان دو کشور انجام نشده است . برداشت من این است از اقتداری که روسها برای ایران قائل هستند این تلقی را دارند که هیچگاه اسرائیل و یا دیگران به خود جسارت چنین اقدامی را نخواهند داد.

سجادی در رابطه با تهدید های اسرائیل علیه ایران گفت: اولا رژیم اسرائیل مهره آمریکاست و بدون کسب مجوز اقدامی برای حمله به انجام نمی رساند .ثانیا در هر طرحی برای تجاوزهم متجاوز باید قوی باشد و هم کشور هدف باید ضعیف باشد . ما آمریکا را در شرایطی نمی بینیم امکان هجوم را داشته باشد ، خصوصا اینکه آنها هنوز در آمریکا و عراق دچار مشکل و بحران هستند . در مسائل خاورمیانه نیز نتوانسته اند قدمی پیش ببرند . در داخل آمریکا هم دمکرات ها با چالش های بسیاری مواجه هستند در مجموع خلاف عقل و منطق است که اوباما که در دوره انتخابات پیام آور صلح و تغییر بود بخواهد مرتکب ریسکی شود و آتش جنگ دیگری را روشن کند.



سفیر ایران در مسکو ادامه داد: در طرف مقابل هم ایران نشان داده که کشوری نیست که اجازه تجاوز به بیگانگان رابدهد . در زمان تجاوز صدام در شرایطی که دنیا از او حمایت کرد، ملت ایران با ایثار و شهادت طلبی از کشور دفاع کرد لذا آمریکائیها خوب فهمیده اند ایران کشوری نیست که به سادگی بتوان به آن تجاوز کرد . یک تحرک بی منطق و بازی خطرناک می تواند آمریکا رابرای همیشه از منطقه بیرون کند و پایان عمر اسرائیل باشد .

وی در خصوص این سئوال که آیا شما خروج نیروهای آمریکا از عراق را با افتتاح نیروگاه بوشهر مرتبط می دانید؟گفت: خروج بخشی از نیرو های آمریکا اقدامی بود که اوباما نسبت به آن وعده داده بود و تقارن آن با افتتاح نیروگاه ربطی نداشت .

سفیر ایران در پاسخ به این سئوال که شما فکر نمی کنید که آنها احتمال حادثه ای را پیش بینی کرده و فکر می کردند نیروهایشان مورد حمله قرار خواهد گرفت ؟ تصریح کرد:خیر، تحلیل من این است که آمریکا تصور حمله به بوشهر را هم نداشت واز این جهت خطری هم از جانب ما برای نیروهایشان نمی بینند ضمن اینکه کماکان 50 هزار نفر از نیروهای این کشور در عراق حضور دارند .

وی در رابطه با گفته های صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد تامین سوخت در ایران تاکید کرد: در مصاحبه از آقای صالحی در مورد ادامه غنی سازی 20% سئوال شد . ایشان در پاسخ گفتند تا زمانی که نیاز راکتور اتمی تهران مرتفع شود ما به غنی سازی در این سطح ادامه خواهیم داد. ضمنا غنی سازی در این سطح یک پیام سیاسی هم دارد و آن اینکه تاکید ما این است که چنانچه نخواهند سوخت مورد نیاز ما را حتی در بوشهر تامین کنند ظرفیت آن را خواهیم داشت که نیازمان را در داخل تولید نمائیم . اما فکر نمی کنم با روسیه چنین مشکلی پیش آید.

از سجادی سوال شد با توجه به تعهد تامین سوخت از طرف روسیه برای نیروگاه بوشهر برخی افراد مانند ساژین و ساتانفسکی معتقدند که ایران چه نیازی به غنی سازی دارد . ساژین اخیرا مقاله ای نوشته که ایران غنی سازی را برای اهداف دیگری از جمله تولید بمب دنبال می نماید؟ که وی در پاسخ گفت:باید ببینیم سفارش دهندگان این قبیل مقالات و کسانی که برای آنها پول می پردازند چه کسانی هستند . همین افراد چندی قبل می گفتند روسیه به تعهداتش برای راه اندازی بوشهر عمل نمی کند، در نهایت از نیروگاه بعنوان کارت بازی با غرب استفاده خواهدکرد . همین افراد می خواهند روسیه را به این باور برسانند که نقش ایران در منطقه مهم نیست و اگر روسیه به تعهداتش عمل نکند مشکلی به وجود نمی آید و درصورت قطع ارتباط میان دوکشوراتفاقی نمی افتد . این سناریو در جهت فضا سازی غرب قرار دارد و هدف برهم زدن روابط ایران و روسیه را دنبال می کند. اگر شخصی مانند ساتانفسکی این مسائل را به تنهای مطرح کند همه می دانند که او طرفدار اسرائیل است و خط را می شناسند. لذا بهتر خواهد بود این قبیل موارد به برخی افراد دیگر از جمله ایرانشناسان طرفدار غرب سفارش داده شود تا رد پای اسرائیل و آمریکا محو باشد.

وی تاکید کرد: برای همه مشخص بود پروژه نیروگاه بوشهر صلح آمیز است ولی فشاری که روسیه برای ناتمام گذاردن این نیروگاه از آمریکا ، اسرائیل و عوامل تبلیغاتی تحمل کرد فشار زیادی بود. چنانچه روسیه تسلیم می شد و خلاف تعهداتش عمل می کرد در آینده با سایر کشورهای منطقه بعنوان شریک نامطمئن هم مشکل داشت.

سجادی در خاتمه گفت: در واقع افتتاح نیروگاه بوشهرعلیرغم کارشکنی های غرب و فضا سازی تبلیغاتی آن ها، دو پیام را به همراه داشت اولا اینکه ملت ایران برای احقاق حقوقش تسلیم نخواهدشد و بدون خستگی و با سیاست وتدبیر منطقی اهدافش را دنبال خواهد کرد. ثانیا روسیه کشوری است که به تعهدش عمل کرده و می تواند شریک قابل اطمینان برای منطقه باشد.

