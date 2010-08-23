40 میلیارد ریال به مرمت آثار تاریخی آذربایجان شرقی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان اعتبار برای مرمت 100 اثر تاریخی اختصاص یافته که تا پایان سال مورد مرمت قرار خواهند گرفت.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به آثاری که در این بازه زمانی مورد مرمت قرار خواهند گرفت افزود: مجموعه های تاریخی به دلیل شرایط فیزیکی که دارند باید به شکل پیوسته مورد بررسی قرار گیرند تا گذشت زمان موجب از بین رفتن آنها نشود.

محمدی تصریح کرد: روستای تاریخی و ارزشمند اشتبین که نمونه بی نظیری از سکونت و همزیستی با طبیعت بوده و زادگاه و مدفن شعرا و عرفای بزرگی نیز است از جمله مجموعه هایی است که در این مدت به شکل جدی مورد بررسی قرار گرفته و مرمت می شود.

روستای تاریخی کندوان

وی همچنین روستای شگفت انگیز کندوان را به عنوان یکی از جاذبه های مهم و ارزشمند جهانی برشمرد و بر استمرار عملیات حفظ و مرمت در این روستا تاکید نمود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: یکی دیگر از مجموعه های مورد توجه برای عملیات مرمتی، مجموعه کلیسای سنت استپانوس در شهرستان جلفاست که به عنوان اولین اثر استان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و از اهمیت خاصی برخوردار است.

محمدی در خاتمه بر لزوم توجه بلندمدت به آثار تاریخی استان تاکید کرد و همراهی مردم استان را موجب تسریع فعالیت در پروژه های مرمتی دانست.

آذربایجان شرقی بیش از هزار و 800 اثر در فهرست آثار ملی و دو اثر ثبت جهانی در مجموعه آثار تاریخی خود دارد.