ظرفیتهای تحقیقاتی پژوهشگاه مواد و انرژی معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر توفیق ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم بازدید معاون پژوهشی سازمان صنایع هوایی از پژوهشگاه مواد و انرژی در جمع خبرنگاران افزود: مشکل معرفی نشدن ظرفیتها و پتانسیلهای تحقیقاتی پژوشگاه مواد و انرژی به جامعه صنعتی کشور هنوز حل نشده و تنها بخشی از ظرفیتها معرفی شده است.

وی ادامه داد: در این پژوهشگاه 21 آزمایشگاه در زمینه های مختلف وجود دارد که فعالیتهای بسیاری از آنها در کشور کم نظیر است که این امر باعث می شود دستاوردهای خوبی نیز داشته باشند.

در بخش تحقیقات سرامیکها موفق عمل کرده ایم

وی عنوان کرد: در بخش تحقیقات در خصوص سرامیکها بسیار موفق عمل کرده ایم که این امر در ارتقای کیفی محصولات مربوطه تاثیر فراوانی داشته است.

توفیق بیان کرد: همچنین سه پژوهشکده در این پژوهشگاه وجود دارد که در زمینه های سرامیک، نیمه هادی ها و انرژی فعالیت می کنند و دستاوردهای بسیار خوبی داشته اند که لازم است مورد اطلاع رسانی کافی و مطلوب قرار گیرد.

نباید تنها تحقیق شود و از اطلاع رسانی غافل شویم

توفیق خاطرنشان کرد: نباید تنها تحقیق شود و از اطلاع رسانی غافل شویم زیرا در این حالت، نتیجه و دستاوردهای تحقیقاتی به شکل کامل عملیاتی نمی شود و کسی نمی تواند از آنها بهره مند شود.

وی اضافه کرد: این پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، همکاری گسترده ای با دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.

رتبه این پژوهشگاه در زمینه نانوتکنولوژی مطلوب است

این مسئول افزود: رتبه این پژوهشگاه در زمینه دانش نانوتکنولوژی در کشور بسیار مطلوب است و در این زمینه باید تلاش کنیم تا این رتبه همچنان حفظ شود و در صورت انمکان شاهد ارتقای آن باشیم.

توفیق یادآور شد: این رتبه برای پژوهشگاه از 9 به چهار رسیده که این امر یک موفقیت بزرگ محسوب می شود و از توان بالای این پژوهشگاه در زمینه یادشده حکایت می کند ضمن اینکه آزمایشگاه های بسیار بزرگی در پژوهشگاه ما فعالیت می کنند.