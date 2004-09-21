بررسي وضعيت آشفته عراق محور اصلي نشست امروز مجمع عمومي سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مجمع عمومي سازمان ملل متحد امروز سه شنبه نشست خود را درحالي با سخنراني كوفي عنان دبير كل سازمان ملل و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا برگزار خواهد كرد كه هم اكنون شكاف عميقي ميان واشنگتن و سازمان ملل متحد برسرموضوع جنگ عليه عراق و اوضاع كنوني دراين كشور جنگ زده بوجود آمده است.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روزگذشته در گردهمايي انتخاباتي يك بارديگر از تصميم خود درموردعراق براي سرنگوني حكومت صدام رئيس جمهوري سابق عراق درمارس 2003 دفاع كرد حال آنكه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد اقدام نظامي عليه عراق را غير قانوني دانسته و گفت: اين حمله بدون موافقت سازمان ملل صورت گرفت بنابراين مغاير با اصول و قوانين بين المللي است.

رئيس جمهوري آمريكا با اعتراف براينكه ماموريت نيروهاي آمريكايي درعراق بسيار دشواروسخت شده است، گفت : صدام حسين با تروريستها ارتباط داشت و تصميم حمله به عراق درچارچوب سياست دفاعي آمريكا و پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 دراين كشور گرفته شد .

ليكن دبير كل سازمان ملل متحد هفته گذشته درگفتگو با شبكه بي بي سي صريحا اقدام آمريكا و انگليس رادرحمله به عراق غير قانوني اعلام كرد و نسبت به امكان برگزاري انتخابات دمكراتيك در عراق ابراز شك و ترديد كرد .

كوفي عنان تاكيد كرد: تنها ابزار و وسيله مناسب براي حل بحران گسترده جهان اتخاذ تصميم همگاني است .

روز گذشته يكي از مقامات ارشد سازمان ملل گفته بود عنان قصد ندارد مناقشاتي كه سال گذشته در مورد جنگ با عراق پيش آمد را زنده كند.

وي افزود: دبير كل سازمان ملل قصد دارد با جمع كردن گروه جامعه بين الملل مشكلات جهاني بويژه عراق را حل كند.