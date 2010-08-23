شمشیربازی فارس سالن اختصاصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهداد معصومی دوشنبه در نشست اعضای هیئت شمشیربازی استان با مدیر کل تربیت بدنی فارس افزود: با مساعدتهای فدراسیون در بحث تجهیزات مشکلی نداریم و بحث اصلی بعد فنی و زیرساخت است.

وی با بیان اینکه در خصوص معرفی رشته شمشیربازی اقدامات موثری صورت پذیرفته، افزود: از طریق چاپ نشریه اختصاصی هیئت، همکاری با نشریه دانش آموزی، ارتباط و تعامل مناسب با رسانه ها، برگزاری مسابقات زنده شمشیربازی در نمایشگاه ها و تبلیغات، در خصوص معرفی این رشته جذاب در سطح جامعه اطلاع رسانی شده است.

معصومی تصریح کرد: همچنین برقراری تعامل با مراکز مختلف نظامی، آموزش و پرورش و جذب بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که جهت توسعه این رشته انجام شده است.

رئیس هیئت شمشیربازی فارس ادامه داد: با جذب بخش خصوصی اولین باشگاه خصوصی شمشیربازی در شهرک گلستان راه اندازی شده است.

رئیس هیئت شمشیربازی فارس با بیان اینکه استعدادیابی یکی از محورهای کاری ماست، بیان کرد: هیئت شمشیربازی فارس در سال 86 اولین هیئتی بود که مجوز ورود به مدارس را جهت استعدادیابی کسب کرد و برای اولین بار در کشور طرح استعدادیابی را به صورت برنامه مدون پیاده کردیم.

همچنین دبیر بانوان این رشته نیز اظهار داشت: ورزش شمشیربازی از جمله ورزشهای باسابقه در شیراز به شمار می رود و در گذشته حرف اول را می زده است.

حمیده زینالی افزود: شمشیربازی فارس با مشکلاتی از جمله کمبود فضا مواجه است و همچنین نیازمند مربیان خارجی به منظور آشنایی با علم روز و تکنیکهای جدید است زیرا تکینکها به سرعت تغییر می کند و مربیان ما باید از تکنیک های جدید آگاه شوند.

وی با بیان اینکه بانوان به رغم کمبود امکانات با تلاش و علاقه کار می کنند، اضافه کرد: در سال گذشته آمار بیمه شدگان بانوان تعداد 66 نفر بوده و دو نفر دعوت شده به تیم ملی داشتیم که یک نفر انتخاب شد.

مدیر کل تربیت بدنی فارس هم طی سخنانی تعامل و ارتباط بسیار خوب با نهادهای فعال در ورزش را یک شاخص مهم در هیئت شمشیربازی عنوان کرد و اظهار داشت: برقراری ارتباط مناسب با نهادهای مرتبط با ورزش از جمله آموزش و پرورش که مرکز استعدادیابی است، بسیار حائز اهمیت محسوب می شود که در این هیئت وجود دارد.

علیرضا گرامی افزود: بر اساس طرح آمایش که با حضور یک تیم قوی در حال پیگیری است، تجهیزات و اعتبارات متناسب با نیازها و اولویتها توزیع می شوند ضمن اینکه سالن و فضای سخت افزاری نیز متناسب با نیازها ساخته می شود.

مدیر کل تربیت بدنی فارس به هیئت شمشیربازی فارس قول مساعد جهت پیگیری سالن اختصاصی را نیز داد.