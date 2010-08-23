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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

معصومی:

شمشیربازی فارس سالن اختصاصی ندارد

شمشیربازی فارس سالن اختصاصی ندارد

شیراز - حبرگزاری مهر: رئیس هیئت شمشیربازی فارس با بیان اینکه شمشیربازی استان سالن مشخصی ندارد، مهمترین معضل شمشیربازی فارس را نداشتن سالن اختصاصی نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهداد معصومی دوشنبه در نشست اعضای هیئت شمشیربازی استان با مدیر کل تربیت بدنی فارس افزود: با مساعدتهای فدراسیون در بحث تجهیزات مشکلی نداریم و بحث اصلی بعد فنی و زیرساخت است.

وی با بیان اینکه در خصوص معرفی رشته شمشیربازی اقدامات موثری صورت پذیرفته، افزود: از طریق چاپ نشریه اختصاصی هیئت، همکاری با نشریه دانش آموزی، ارتباط و تعامل مناسب با رسانه ها، برگزاری مسابقات زنده شمشیربازی در نمایشگاه ها و تبلیغات، در خصوص معرفی این رشته جذاب در سطح جامعه اطلاع رسانی شده است.

معصومی تصریح کرد: همچنین برقراری تعامل با مراکز مختلف نظامی، آموزش و پرورش و جذب بخش خصوصی از دیگر اقداماتی است که جهت توسعه این رشته انجام شده است.

رئیس هیئت شمشیربازی فارس ادامه داد: با جذب بخش خصوصی اولین باشگاه خصوصی شمشیربازی در شهرک گلستان راه اندازی شده است.

رئیس هیئت شمشیربازی فارس با بیان اینکه استعدادیابی یکی از محورهای کاری ماست، بیان کرد: هیئت شمشیربازی فارس در سال 86 اولین هیئتی بود که مجوز ورود به مدارس را جهت استعدادیابی کسب کرد و برای اولین بار در کشور طرح استعدادیابی را به صورت برنامه مدون پیاده کردیم.

همچنین دبیر بانوان این رشته نیز اظهار داشت: ورزش شمشیربازی از جمله ورزشهای باسابقه در شیراز به شمار می رود و در گذشته حرف اول را می زده است.

حمیده زینالی افزود: شمشیربازی فارس با مشکلاتی از جمله کمبود فضا مواجه است و همچنین نیازمند مربیان خارجی به منظور آشنایی با علم روز و تکنیکهای جدید است زیرا تکینکها به سرعت تغییر می کند و مربیان ما باید از تکنیک های جدید آگاه شوند.

وی با بیان اینکه بانوان به رغم کمبود امکانات با تلاش و علاقه کار می کنند، اضافه کرد: در سال گذشته آمار بیمه شدگان بانوان تعداد 66 نفر بوده و دو نفر دعوت شده به تیم ملی داشتیم که یک نفر انتخاب شد.

مدیر کل تربیت بدنی فارس هم طی سخنانی تعامل و ارتباط بسیار خوب با نهادهای فعال در ورزش را یک شاخص مهم در هیئت شمشیربازی عنوان کرد و اظهار داشت: برقراری ارتباط مناسب با نهادهای مرتبط با ورزش از جمله آموزش و پرورش که مرکز استعدادیابی است، بسیار حائز اهمیت محسوب می شود که در این هیئت وجود دارد.

علیرضا گرامی افزود: بر اساس طرح آمایش که با حضور یک تیم قوی در حال پیگیری است، تجهیزات و اعتبارات متناسب با نیازها و اولویتها توزیع می شوند ضمن اینکه سالن و فضای سخت افزاری نیز متناسب با نیازها ساخته می شود.

مدیر کل تربیت بدنی فارس به هیئت شمشیربازی فارس قول مساعد جهت پیگیری سالن اختصاصی را نیز داد.

کد مطلب 1138988

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