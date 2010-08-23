حزب موتلفه اسلامی درخواست ملاقات سفیر انگلیس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در نامه ای به وزارت امور خارجه در بیان علت رد درخواست ملاقات سایمون گس سفیر انگلیس در ایران از حزب موتلفه اسلامی عنوان کرد: با توجه به مواضع خصمانه کشور انگلیس علیه ملت ایران در حوادث پس از انتخابات به ویژه موضع اخیر سفیر انگلیس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتباط آن سفارت با عناصر فتنه گر سال گذشته از پاسخ به این درخواست ملاقات معذوریم.

حزب موتلفه اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد کشور و سفارت انگلیس در رفتار خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر نمایند.