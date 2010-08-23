به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از علما، روحانیون و ائمه جماعات استان تهران و قم، گفت: در شرایط کنونی مردم، مسئولان و اقشار گوناگون در این کشور و نظام الهی امتحانات سخت و دشواری را می‌گذرانند و همه باید با صبر و تلاش و نیز تهذیب نفس از این امتحانات و مقطع کنونی با سربلندی بیرون بیاییم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با مقایسه شرایط سخت و بحرانی کشور در مقطع منتهی به پایان جنگ تحمیلی و تهدیدهای شیمیایی عراق علیه شهرهای بزرگ کشور و ورود مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی در جنگ علیه ایران و انهدام هواپیمای مسافربری ایران و اسکله‌های نفتی توسط آنان با شرایط کنونی گفت: اوضاع داخلی و خارجی و نیز فشارهای روزافزون استکبار جهانی بر جمهوری اسلامی در شرایط حاضر حادتر از آن سالها نیست و تصریح کرد: مهمترین پیروزی نظام، انقلاب و مردم ایران در مقطع کنونی، سربلند بیرون آمدن از آزمون وحدت، همبستگی و انسجام همه اقشار جامعه و نیز اتخاذ تدابیر عاقلانه برای مواجه با شیطنت‌های داخلی و خارجی علیه ایران اسلامی است. چون تهدیدهای خارجی همواره وجود داشته و خواهد داشت و باید از داخل با همدلی و اتّحاد انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقدپذیری، شنیدن سخنان مخالف و تحمل عقاید گوناگون را از عناصر برجسته اعتقادات اسلامی خواند و تأکید کرد: یکی از مزایای اسلام و قرآن نسبت به سایر مکاتب و ادیان دیگر در طول تاریخ این بوده است که دیدگاهها و عقاید گوناگون شنیده و تحمل شده و از تعاطی افکار مختلف رشد جامعه اسلامی تضمین شده است.

وی با تأکید بر اینکه فریاد مظلومان در تاریخ همواره از گلوی روحانیت و مراجع خارج شده است تصریح کرد: مسئولیت کسانی که لباس پیامبر اکرم(ص) را بر تن دارند همیشه ایجاب کرده است استقلال خود را حفظ کرده و حامی و یاور مردم و مظلومان باشند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی یأس و ناامیدی نسبت به وعده‌های الهی را نتیجه غلبه شیطان بر نفس خواند و گفت: مؤمنان و اهل ایمان هیچ‌گاه نسبت به وعده‌های قطعی و خلل‌ناپذیر الهی و پیروزی حق بر باطل مأیوس نمی‌شوند و با صبر و استقامت به اصلاح امور می‌پردازند و منتظر نصر الهی باقی می‌مانند.

وی ماه مبارک رمضان را ماه نزول رحمت و برکت خواند و گفت: ماه رمضان هر ساله امکان پالایش روح و زدودن زنگارها از دل و ایمان بندگان خدا را فراهم می‌کند و مریدان اهل بیت(ع) باید بیش از بقیه از نعمات و برکات این ماه عزیز بهره‌مند شوند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری امتحان را یکی از سنت‌های قطعی و دائمی خداوند برای بندگانش خواند و گفت: انسان‌ها و جوامع همواره در مقاطعی از تاریخ خود امتحانات سختی را پشت سر می‌گذارند.

در ابتدای این دیدار حجت‌‌الاسلام رستگاری و آیت‌الله مرتضوی به نمایندگی از جمع حاضر با تبریک حلول ماه رحمت و برکت به طرح دیدگاههای خود در خصوص مواهب این ماه عزیز و نیز لزوم بهره‌مندی معنوی از این ایام پربرکت برای تهذیب و پاکسازی نفس، راهکارها جهت اصلاح امور جامعه نکاتی را بیان کردند.

