پروژه گازرسانی به سیستان و بلوچستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، جواد اوجی در مراسم افتتاحیه پروژه گاز و گازرسانی به آخرین استان محروم از نعمت گاز طبیعی گفت: خط لوله هفتم یا خط لوله صلح از سال 85 در دولت نهم تصویب شد و در همان سال آغاز به کار کرد و امروز شاهد تزریق گاز در خط لوله صلح و بهره برداری از پروژه گازرسانی که اولین شهر سیستان و بلوچستان یعنی ایرانشهر و انتقال آن به سایر نقاط سیستان و بلوچستان و صادرکردن آن به پاکستان هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز ایران افزود: این پروژه در دولتهای قبل بحث شده بود اما اجرایی نشد که این امر در دولت نهم و دهم تحقق یافت.

وی هدف از اجرای این طرح ملی را تامین گاز مورد نیاز استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و امکان صادرات گاز به کشور دوست و همسایه پاکستان عنوان کرد و افزود: خط هفتم سراسری انتقال گاز به طول 907 کیلومتر و قطر 56 اینچ از عسلویه آغاز و به عبور از استانهای بوشهر به طول 42 کیلومتر، فارس 72 کیلومتر، کرمان 153 کیلومتر، هرمزگان 431 کیلومتر و سیستان و بلوچستان 209 کیلومتر به ایرانشهر منتهی می شود و در طول این خط 33 ایستگاه شیر و 11 ایستگاه ارسال و دریافت توپک احداث شده است.

اوجی بیان کرد: میزان نیاز روزانه گاز طبیعی در افق سال 1404 در استان هرمزگان 23.8 میلیون مترمکعب، استان کرمان 6.4 میلیون مترمکعب، استان سیستان و بلوچستان 30 میلیون مترمکعب و در مجموع 60.2 میلیون مترمکعب است که 10 میلیون مترمکعب آن در حوزه گازی درخون و 50 میلیون مترمکعب مابقی از طریق خط هفتم سراسری انتقال گاز و از حوزه گازی پارس جنوبی تامین می شود.

وی بیان کرد: همزمان با افتتاح و تزریق گاز به این خط لوله گاز رسانی به شهرستان ایرانشهر از استان سیستان و بلوچستان که تنها استان محروم از نعمت گاز طبیعی است، آغاز می شود.

در حال حاضر در حدود 145 کیلومتر از شبکه توزیع در این شهرستان اجرا شده است و همزمان اجرای 50 کیلومتر دیگر از شبکه توزیع شهرستان ایرانشهر توسط پیمانکار در حال انجام است.