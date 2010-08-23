موسسه رازی مدیر آموزش پروژه های خودکفایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از کرج، انتخاب موسسه رازی به عنوان مدیریت آموزشی پروژه های خودکفایی تولید واکسن در بین کشورهای اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی انجام گرفته است.

این انتخاب طی یک اجلاس انجام گرفته و در این اجلاس، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، پاکستان، مالزی، تونس، مالی، سنگال و موزامبیک همچنین نمایندگان بانک توسعه اسلامی و سازمان بهداشت جهانی حضور داشتند.

اجلاس یادشده در مردادماه سال جاری برگزار شد و از مجموع 9 طرح مصوب، دو طرح و از مجموع 10 برنامه آموزشی، سه دوره آموزش برای اجرا در موسسه رازی تصویب شد.

شرکت کنندگان در ششمین اجلاس روسای موسسات واکسن ساز کشورهای اسلامی خواستار حمایت سازمان کنفرانس اسلامی از ایران شدند.

لزوم حمایت سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت از ایران

روسای موسسات واکسن ساز کشورهای اسلامی در قطعنامه پایانی ششمین اجلاس ضمن ابراز نگرانی از تاثیر تحریمها روی سلامت و بهداشت جامعه خواستار حمایت و اقدام عملی سازمان کنفرانس اسلامی شدند.

همچنین این روسا خواستار حمایت و اقدام عملی جامعه جهانی از ایران در برابر تحریمهای غرب شدند.

در ششمین اجلاس روسای موسسات واکسن ساز کشورهای اسلامی که در شهر باندونگ اندونزی تشکیل شد، موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی به عنوان مدیریت آموزشی پروژه های خودکفایی تولید واکسن در بین کشورهای اسلامی انتخاب شد.