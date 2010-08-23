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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

هنیه:

گفتگوهای مستقیم سازش سیاست شکست خورده ای است

گفتگوهای مستقیم سازش سیاست شکست خورده ای است

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین با اشاره به موافقت تشکیلات خودگردان با انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی آن را سناریوی شکست خورده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ،"اسماعیل هنیه" گفت: موافقت تشکیلات خودگردان با انجام گفتگوهای مستقیم با رژیم صهیونیستی سیاست شکست خورده ای است که سرانجامی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست مذاکرات شکست خورده بی نتیجه است و حقوق و مقدسات از دست رفته را به ملت فلسطین بر نمی گرداند.

هنیه تاکید کرد: استراتژی پایدارای و صبر نشان داده که از موفقیت بیشتری در مقایسه با گفتگوهای بی ثمر سازش برخوردار است و استراتژی رژیم صهیونیستی را به شکست کشانده است.

وی تصریح کرد: مردم فلسطین باید به یاری خداوند تکیه کند و پیروی از خط مشی صبر، عاملی است که سبب شده فلسطینی ها سالها رنج و محاصره را تحمل کنند.

شایان ذکر است که کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه گذشته با گفتگوهای مستقیم با رژیم صهیونیستی در دوم سپتامبر موافقت کرد.

کد مطلب 1139006

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