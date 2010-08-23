گفتگوهای مستقیم سازش سیاست شکست خورده ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ،"اسماعیل هنیه" گفت: موافقت تشکیلات خودگردان با انجام گفتگوهای مستقیم با رژیم صهیونیستی سیاست شکست خورده ای است که سرانجامی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست مذاکرات شکست خورده بی نتیجه است و حقوق و مقدسات از دست رفته را به ملت فلسطین بر نمی گرداند.

هنیه تاکید کرد: استراتژی پایدارای و صبر نشان داده که از موفقیت بیشتری در مقایسه با گفتگوهای بی ثمر سازش برخوردار است و استراتژی رژیم صهیونیستی را به شکست کشانده است.

وی تصریح کرد: مردم فلسطین باید به یاری خداوند تکیه کند و پیروی از خط مشی صبر، عاملی است که سبب شده فلسطینی ها سالها رنج و محاصره را تحمل کنند.

شایان ذکر است که کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه گذشته با گفتگوهای مستقیم با رژیم صهیونیستی در دوم سپتامبر موافقت کرد.