حضور 26 کشور در همایش روز جهانی فلسفه قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا وصفی افزود: تاکنون 40 نفر از استادان، پژوهشگران و صاحبنظران فلسفه از 26 کشور جهان برای حضور در همایش بین‌المللی روز جهانی فلسفه مقالات خود را ارائه کرده‌اند و مورد بررسی و تایید کمیته علمی برای حضور این پژوهشگران یا مقالات آنها واقع شده است.

او گفت: این افراد از کشورهای آلمان، امریکا، روسیه، چین، یونان، کرواسی، اردن، اکراین، هند، بلغارستان، بوسنی، قزاقستان، تایلند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، لیتوانی، دانمارک، ترکیه ، لبنان، سوریه، مصر، مراکش، تونس، اندونزی، مالزی و پاکستان برای حضور در همایش بین المللی روز جهانی فلسفه ارائه مقاله نموده‌اند.

وصفی تصریح کرد: با توجه به جایگاه مهم حکمت و فلسفه در ایران به نظر می‌رسد این همایش بتواند نقطه عطفی در فعالیتهای این حوزه و تبیین جایگاه ایران در معرفی وسهم خویش در اندیشه بشری باشد.

مهلت شرکت صاحبنظران و پژوهشگران از دیگر کشورها در همایش بین المللی روز جهانی فلسفه تا پایان شهریورماه است.

همایش بین المللی روز جهانی فلسفه با شعار "فلسفه، نظر و عمل" از 30 آبان تا دوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود و ایران نخستین کشور آسیایی است که از سوی سازمان یونسکو میزبان این همایش است.