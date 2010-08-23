به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیف الله کریم زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه آمار دانش آموزان اول ابتدایی به 21 هزار نفر می‌رسد، افزود: از این تعداد 13 هزار دوره پیش از دبستان را می‌گذرانند و مابقی به دلیل زندگی در روستاهای محروم از این دوره باز می‌مانند.

وی با اشاره به نقش مثبت و ارزنده آموزشهای قبل از دبستان اظهار داشت: کودکانی که دوره های پیش از دبستان را طی می کنند در مقایسه با کودکان آموزش ندیده، بهتر عمل می کنند.

کریم زاده با اشاره به برگزاری کلاس برای دانش آموزان پیش از دبستان تصریح کرد: دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی که آموزشهای پیش از دبستان را ندیده اند برای آنها در شهریور ماه 80 ساعت کلاس فشرده برگزار می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 500 میلیون ریال برای بهداشت کاران استان خبرداد و گفت: 201 هزار دانش آموز این استان هم اینک توسط 28 مربی بهداشت انجام می شود که بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، میزان سرانه برخورداری از مربی بهداشت یا مراقب سلامت در مدارس، به ازای هر 750 نفر دانش آموز، یک مربی است.

وی اضافه کرد: به کار گیری 242 مربی بهداشت در مدارس استان در یک سال تحصیلی، نیازمند سه میلیارد و 97 میلیون و 600 هزار ریال اعتبار است.

کریم زاده کنترل بهداشت محیط مدارس، کنترل بهداشت فردی و عمومی، کنترل بهداشت مواد غذایی، آموزش بهداشت، معاینات و غربالگری دانش آموزان را بخشی از وظایف بهداشت کاران عنوان کرد.

وی با اشاره به مدارس وابسته به آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر شش دبیرستان معارف وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فعالیت دارند.

کریم زاده با بیان اینکه دو دبیرستان در اراک، دو دبیرستان در خمین و دو دبیرستان در شهرهای ساوه و محلات به تربیت دانش‌آموزان مشغول هستند اظهارداشت: این دبیرستانها پیشرفت خوبی دارند و تنها مشکلات آنها نبود تجهیزات و اسکان برای این دانش‌آموزان است.

وی گفت: تامین اعتبار این دبیرستانها برعهده موسسان آنهاست ولی تا به حال هشت میلیون سازمان تبلیغات و 100 میلیون آموزش و پرورش اختصاص داده است.