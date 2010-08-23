مسئولان بیکاری را به حداقل برسانند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر دوشنبه در سلسله جلسات تفسیر قرآن در حرم مطهر حضرت معصومه ‌(س) گفت: متأسفانه جوانان تلاش فراوانی برای یافتن کار دارند اما موفق به پیدا کردن شغل مناسب نمی‌شوند و مسئولان باید برای حل این مشکل تلاش بیشتری داشته باشند و سعی کنند بیکاری را در کشور به حداقل برسانند.



کیفیت مقدم بر کمیت است



وی در ادامه با تأکید بر اینکه کیفیت عمل مقدم بر کمیت است، بیان داشت: اعمال خالصانه به هر میزان که باشد بر اعمال بیهوده هرچند کم باشد ارجحیت دارد.



این استاد حوزه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: در منطق قرآن کریم قرائت یک صفحه از قرآن توأم با تفکر و تدبیر بهتر از یک ختم قرآن کریم بدون تفکر و تدبر است.



وی با تأکید بر اینکه در کشور، خانواده و برنامه‌های اصلاحی نیز باید کیفیت مقدم بر کمیت باشد، بیان کرد: کارها باید صحیح انجام شود حتی اگر مقدار آن کم باشد و در این بین باید اخلاص در انجام کارها نیز مورد توجه باشد.



اعتماد در جامعه کمیاب شده است



این استاد حوزه در ادامه با بیان اینکه در جامعه امروز اعتماد بین افراد کاهش یافته است، گفت: اعتماد در جامعه کمیاب شده است و اگر در جامعه‌ای اعتماد نباشد انجام هرکاری با مشکل مواجه شده و تبدیل به پرونده شده و راهی دستگاه قضایی می‌شود.



وی در ادامه با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: در آیات قرآن کریم اشاره شده است که افراد در مقابل معاملات خود باید سند و امضاء دریافت کنند.



آیت الله مکارم ابراز داشت: حتی اگر معاملات بین دو برادر و یا خویشاوندان نزدیک باشد نیز این اصل باید رعایت شود تا از مشکلاتی که باعث ایجاد اختلاف می‌شود جلوگیری شود.



وی در ادامه با بیان اینکه دعای برخی از افراد مستجاب نمی‌شود، گفت: دعای جوانی که در خانه بنشیند و به دنبال کسب و کار نباشد مستجاب نمی‌شود.



این مرجع تقلید ادامه داد: دومین گروهی که دعایش مستجاب نمی‌شود کسی است که همسر منحرفی دارد اما به جای طلاق دادن وی از خداوند می‌خواهد که از شرش خلاص شود و دیگری شخصی که معامله‌ای انجام می‌دهد اما در مقابل آن سندی دریافت نمی‌کند.