به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمـد دانشی‌ پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنیال خشکسالی‌های چند سال اخیر و کاهش نـزولات آسمانی و عدم تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی چاه آب شـرب روستای دره باز بکلی خشک شده است، افزود: بلافاصله پس از بررسی‌های لازم دو دستگاه تانکر ثابت در روستا نصب و هفته‌ ای سه سرویس آب معادل 36 متر مکعب آب شرب توسط تانکر سیار برای روستا حمل می‌شود.

وی توجه مسئولان به انتقال آب از حوزه‌های آبخیز و توجه مردم به آثار خشکسالی و تاثیر آن در کم شدن منابع آبی را خواستار شد.

دانشی پور با اشاره به اینکه روستای دره باز با 70 خانوار از توابع بخش نیمبلوک شهرستان قاین می باشد، اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار به مبلغ 200 میلیون تومان، میتواند آبرسانی به این روستا از مجتمع کرغند در برنامه های پیشنهادی قرار گیرد.

وی بر استفاده از آب‌ شیرین ‌کن در برخی نقاط روستایی تاکید کرد و گفت: به دنبال اتمام عمر مفید ممبران آب شیرین ‌کن روستاهای موسویه و تیغدر این امور بلافاصله اقدام به تعویض فیلترها کرده و در این راستا مبلغ 30 میلیون ریال هزینه شده است و پس از سرویس کامل دستگاه‌ها آب کیفی مورد نیاز اهالی تأمین می‌ شود.

مدیر امور آبفار قاین قیمت واقعی آب حمل شده به روستاها را با آنچه مردم می ‌پردازند بسیار متفاوت خواند و بیان داشت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها قیمت واقعی آب تعیین می‌ شود و امید است بهتر بتوانیم به مشترکان در حوزه آب روستایی خدمت ‌رسانی کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است، تاکید کرد: یکی از اهداف آبفار جلوگیری از هدر رفت آب بوده و از آنجایی که مخازن به مرور زمان دچار فرسودگی می‌ شوند، سرمایه‌ گذاری مجدد با منابع مالی و کافی باید پیش ‌بینی شود.