"رویای ماهی قرمز" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 20 داستان کوتاه از ایروانیان است که عنوان برخی از آنها عبارتند از "مرگ در ایستگاه اتوبوس"، "تفنگ شکسته"، "عروسک من کی‌یو"، "بستنی شکلاتی"، "من و دیوانه و مدرسه" و "سکوت غازها".

در داستان" گچ را بخور" می‌خوانیم: اول پاییز آن سال در نهایت شگفتی برفی زیبا از آسمان غم گرفته شهر جنوبی ما بارید. آن هم چه برفی! دانه‌های سفید و زیبایش از آسمان روی زمین پخش می‌شدند و زمین سیاه و سرد آن سال را سفید و زیبا کردند. این برف بی‌موقع و زیبا شاید تنها چیزی بود که موقع رفتن به مدرسه خنده را بر لبانم نشاند.

اکثر داستانهای کتاب "رویای ماهی قرمز" درباره نوجوانان و اتفاقاتی است که در زندگی روزمره برای آنها می‌افتد و اغلب آنها با سرما و یا وزش باد شروع می‌شوند.

داستان "مرگ درایستگاه اتوبوس" این‌گونه آغاز می‌شود: باد شروع به وزیدن کرد. پیرمرد دکمه‌های پالتویش را بست. برگها اندک اندک و چه بسا بسیار از آسمان بر روی زمین می‌افتادند و صحنه خیابان و پیاده روها را با زیبایی وصف ناپذیری رنگین می‌کردند.

کتاب "رویای ماهی قرمز" با شمارگان 1000 نسخه در160 صفحه و به قیمت3500 تومان منتشر شده است.

