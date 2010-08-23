هنرمند اردبیلی در جشنواره "طلیعه ظهور" اول شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این جشنواره با موضوعات آیات، احادیث و متنهای مرتبط با موضوع امام زمان (عج) و ظهور در استان قم برگزار شد و این هنرمند اردبیلی توانست رتبه نخست این مسابقات را در بخش خوشنویسی به خود اختصاص دهد.

صابر صفایی متولد 1357 اردبیل است و کسب بیش از 50 رتبه برتر در بخش خوشنویسی و نقاشی‌خط در سطح ملی و فراملی را در کارنامه هنری خود دارد.

هنرمندان استان اردبیل امسال در رشته‌های متعدد هنری و فرهنگی موفقیتهای ملی و بین المللی چشمگیری به دست آورده اند و نشان داده اند که در حوزه‌هایی نظیر ادبیات، فیلم، عکس، موسیقی، خوشنویسی و نقاشی نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح جهانی نیز حرفهای فراوانی برای گفتن دارند.

نمایش فیلم کوتاه "خطوط فرضی" در جشنواره بین المللی آلمان

فیلم کوتاه خطوط فرضی به کارگردانی کریم عظیمی در جشنواره بین المللی آلمان به نمایش درآمد و به عنوان تنها فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره به همراه 41 فیلم دیگر به مرحله پایانی راه یافت.

در این جشنواره که از 21 تا 25 مرداد ماه جاری در شهر"ویترستت" کشور آلمان برگزار شد، بیش از چهار هزار و 300 فیلم از 52 کشور جهان در بخشهای کوتاه، بلند و مستند حضور داشتند.

این فیلم داستان پیر مردی است که در میان چرخ دنده های ساعت به دنبال تعیین زمان می باشد. فیلم خطوط فرضی تا کنون از جشنواره های معتبری همچون "فیلم هایی که دیده ام ایتالیا"، "ویکتوریای کانادا"، "ایکس گرند آلمان"، "کوتای مقدونیه" و "100 تهران" جوایزی متعددی کسب کرده است.