هنرمند اردبیلی در جشنواره "طلیعه ظهور" اول شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این جشنواره با موضوعات آیات، احادیث و متنهای مرتبط با موضوع امام زمان (عج) و ظهور در استان قم برگزار شد و این هنرمند اردبیلی توانست رتبه نخست این مسابقات را در بخش خوشنویسی به خود اختصاص دهد.
صابر صفایی متولد 1357 اردبیل است و کسب بیش از 50 رتبه برتر در بخش خوشنویسی و نقاشیخط در سطح ملی و فراملی را در کارنامه هنری خود دارد.
هنرمندان استان اردبیل امسال در رشتههای متعدد هنری و فرهنگی موفقیتهای ملی و بین المللی چشمگیری به دست آورده اند و نشان داده اند که در حوزههایی نظیر ادبیات، فیلم، عکس، موسیقی، خوشنویسی و نقاشی نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح جهانی نیز حرفهای فراوانی برای گفتن دارند.
نمایش فیلم کوتاه "خطوط فرضی" در جشنواره بین المللی آلمان
فیلم کوتاه خطوط فرضی به کارگردانی کریم عظیمی در جشنواره بین المللی آلمان به نمایش درآمد و به عنوان تنها فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره به همراه 41 فیلم دیگر به مرحله پایانی راه یافت.
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