مذاکرات مستقیم با آغاز شهرک سازی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، ابومازن در این نامه هشدار داده است که اگر توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی ادامه نیابد، مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان با این رژیم نیز بی نتیجه خواهد بود.

این در حالی است که مهلت 10 ماهه توقف شهرک سازی در مناطق فلسطینی در 26 سپتامبر به پایان می رسد. بر این اساس ابومازن در نامه به اوباما، مدودف و اشتون تاکید کرده است: انجام مذاکره در کنار ادامه شهرک سازی غیرممکن است.

روز گذشته نتانیاهو در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی از پایان توقف شهرک سازی، پس از سررسید مهلت تعیین شده در اواخر ماه آینده میلادی خبر داد.

از سوی دیگر تحلیلگران از موضوع شهرک سازی بعنوان یکی از اصلی ترین چالشهای موجود بر سر راه مذاکرات سازش یاد می کنند. با این حال تا کنون هیچ بحثی در مورد توقف ساخت و سازها در مناطق فلسطینی توسط مقامهای اسرائیلی مطرح نشده است.

مذاکرات مستقیم سازش از دوم سپتامبر (11 شهریور) با حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو تحت نظارت آمریکا در واشنگتن برگزار می شود. گفتنی است ساف در حالی تصمیم به ورود به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی گرفته که اغلب گروه های فلسطینی با این امر مخالفند و آن را اقدامی بیهوده و به زیان حقوق ملت فلسطین می دانند.