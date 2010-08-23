28 پروژه راه روستایی در خراسان جنوبی افتتاح می ‌‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی جعفری ظهر دوشنبه در بازدید از پروژه های راه روستایی بیرجند اظهار داشت: عملیات زیرسازی محور چاه تریخی - چاه پنیری به طول سه کیلومتر از محل اعتبارات ملی راه روستایی با اعتباری معادل یک هزار میلیون ریال به پایان رسیده که به زودی به بهره برداری می رسد.
وی از آغاز عملیات زیرسازی محور روستایی گرماشو – خورزاد خبر داد و افزود: زیرسازی این محور به طول 5.7 کیلومتر از محل اعتبارات ملی راه روستایی از ابتدای مردادماه سال جاری آغاز شده که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 1389 به بهره برداری می رسد.
معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی با اشاره به پروژههای هفته دولت گفت: هشت پروژه با طول 61.5 کیلومتر مربوط به حوزه شهرستان بیرجند است که تعداد 797 خانوار از آن بهره مند می شوند.
جعفری با اشاره به اعتبارات این پروژهها تصریح کرد: برای آسفالت 214 کیلومتر راه روستایی بالغ بر 91 هزار و 800 میلیون ریال هزینه شده که از این میزان 69 هزار و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و 22 هزار و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی است.
وی اضافه کرد: با افتتاح این 28 پروژه تعداد دو هزار و 723 خانوار از نعمت راه روستایی بهرهمند میشوند که در راستای سهولت در عبور و مرور روستاییان به شهرها و بالعکس حائز اهمیت است.
جعفری گفت: آسفالت راههای روستایی در راستای کمک به روستاییان از مهم ترین برنامه های اداره کل راه و ترابری خراسان جنوبی است.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت راههای روستایی در راستای سهولت در عبور و مرور به ویژه حمل و نقل کالاهای کشاورزی به سایر نقاط کشور، لزوم ایجاد راه روستایی آسفالته مهم و مشهود است که برای تحقق این امر اقدامات بسیاری در حوزه راههای روستایی در استان خراسان جنوبی صورت گرفته است.
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