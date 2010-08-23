صهیونیستها باید میان شهرک سازی و سازش یکی را انتخاب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "صائب عریقات" امروز دوشنبه پیش از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش میان مقامات فلسطینی و رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس خبری در رام الله گفت: انتخاب رژیم اسرائیل شهرک سازی یا سازش است و این رژیم نمی تواند هر دوی این موارد را با یکدیگر داشته باشد.

صائب عریقات در عین حال گفت: معتقدم که دو طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی ظرف یک سال آینده به توافقنامه ای در زمینه سازش دست می یابند.

همچنین روز گذشته نتانیاهو در نشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی از پایان توقف شهرک سازی، پس از سررسید مهلت تعیین شده در اواخر ماه آینده میلادی خبر داد.

مذاکرات مستقیم سازش از دوم سپتامبر (11 شهریور) با حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو تحت نظارت آمریکا در واشنگتن برگزار می شود. گفتنی است ساف در حالی تصمیم به ورود به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی گرفته که اغلب گروه های فلسطینی با این امر مخالفند و آن را اقدامی بیهوده و به زیان حقوق ملت فلسطین می دانند.