صادرات 8 نوع واکسن ایرانی

به‌گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به پیشرفتهای بدست‌آمده در بخش ‌بهداشت ‌و درمان کشور طی چندسال اخیر گفت: امروز ما در زمینه آموزش پزشکی پیشرفتهای چشمگیری داشته‌ایم و کیفیت آموزش پزشکی ما مورد تایید مجامع جهانی است.

وزیر بهداشت با اشاره به دستاوردهای بدست آمده در بخش دارو گفت: در زمینه دارو ما شاهد تولید داروهای آیمود و آنژی ‌پارس بوده‌ایم و در حال حاضر 10 نوع واکسن در کشور تولید می‌شود که در این زمینه ما در منطقه رتبه اول را دارا هستیم و از آن مهمتر تولید واکسن در کشور ما دارای تاییدیه WHO‌ است که حتی کشوری مانند چین فاقد آن است.

وی در خصوص موضوع تحریمهای بین‌المللی و اثر آن بر روی نظام سلامت کشور گفت: تحریم‌ها نه تنها تهدید نبوده بلکه برای ما یک فرصت بوده و ما کوچکترین مشکلی نداریم و در تمامی حوزه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی ما موفق به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود شده‌ایم به نحوی که در حال حاضر تمام جراحیها را در داخل انجام می‌دهیم و ما بیشترین منفعت را از تحریمها برده‌ایم.

دستجردی با اشاره به وضعیت تولید دارو در کشور گفت: امروز 96 درصد داروهای مورد نیاز ساخت داخل هستند و بسیاری ازمواد اولیه مورد نیاز نیز از داخل کشور تامین می‌شوند و داروهای داخلی، هم از لحاظ کیفی در سطح مطلوبی قرار دارند و هم ارزان قیمت هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کشور ترکیه که دارو از خارج وارد می‌کند 10 برابر ما هزینه می‌کند در حالی که ما از صادرات 8 نوع واکسن 60 تا 70 میلیون ارز آوری داریم که باید به این رقم 15 میلیون دلار صادرات دارو را هم اضافه کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام گرفته در مناطق محروم کشور گفت: نظام شبکه ما مورد تایید WHO‌ بوده و ما امروز 17 هزار و 500 خانه بهداشت داریم که در کل کشور مشغول ارائه خدمات به هموطنانمان هستند. همچنین 200 خانه‌ بهداشت طی 5 سال گذشته ساخته شده و در گام اول سیستم شبکه، تمامی مسایل بهداشتی روستا توسط بهورزان شاغل در این خانه‌های بهداشت تحت بررسی و مراقبت قرار می‌گیرد.

دستجردی در ادامه به جایگاه پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده در سه استان کشور به صورت پایلوت در شهرهای 20 هزار تا 50 هزار نفر آغاز شده است و ما امیدواریم سطح مناطق محروم دردست یابی به خدمات بهداشتی و درمانی به سطح مناطق برخوردار برسد.

وی یکی از برکات سفرهای استانی را محرومیت‌زدایی در کشور دانست و گفت: از برکات سفرهای استانی تغییرچهره محرومیت در استانها است و امروز وزرا و معاونین به مناطقی سفر می‌کنند که حتی بخشدارها هم قبلا از آنجا دیدار نمی‌کردند.

دستجردی خاطرنشان کرد: ظرف 5 سال گذشته 107 بیمارستان و 11400 تخت بیمارستانی به تختهای بیمارستانی افزوده شده است.

وزیر بهداشت در ادامه یکی از دیگر جنبه‌های مثبت سفرهای استانی را توسعه مراکز اورژانس جاده‌ای عنوان کرد و گفت: مدت زمان حضور اورژانس در شهرها به 8 دقیقه و در روستاها به 14 دقیقه رسیده است.

وی در ادامه افزود: اکنون در سراسر کشور 50 دانشکده، 400 پایگاه بهداشتی، 345 بیمارستان و 900 خانه پزشک در حال ساخت است.