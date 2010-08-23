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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۰۹

ارائه خدمات روانپزشکی به بیماران پس از ترخیص از مراکز درمانی

ارائه خدمات روانپزشکی به بیماران پس از ترخیص از مراکز درمانی

اداره سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرد: بیماران روانپزشکی پس از ترخیص از مراکز درمانی همچنان خدمات روانپزشکی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارایه برنامه جامع و مدونی برای ارایه خدمات مراقبتی پس از ترخیص در سیستم خدمات بهداشت روان شهری اقدام به تدوین پروتکل خدمات روانپزشکی پس از ترخیص (After care) برای بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی کرده است.

 این پروتکل شامل 4 بخش اصلی پیگیری درمان در منزل، خدمات برای خانواده بیماران، خدمات توانبخشی بیماران و فوریتهای روانپزشکی است.
 
طی سالیان گذشته به استثنای خدمات موقتی و گذرا "ویزیت در منزل" که آن نیز غالبا در زمره اقدامات پژوهشی صورت گرفته است برنامه مدونی برای خدمات روانپزشکی پس از ترخیص بیمار تبیین نشده بود.
 
اختلالات روانی 14 درصد از بار بیماریها را در کشور شامل می‌شود که پس از حوادث به طور مشترک با بیماریهای قلبی، عروقی دومین علت بیماریها در کشور است.
کد مطلب 1139047

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