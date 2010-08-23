  1. بین الملل
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

ژنرال پتریوس:

راه خونینی در افغانستان پیش رو داریم

راه خونینی در افغانستان پیش رو داریم

فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان با اشاره به افزایش آمار تلفات این نیروها در جنگ این کشور، اقرار کرد که ناتو برای موفقیت در این جنگ راه خونینی در پیش رو دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفت: در پی عملیات اخیر نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان، طالبان عقب رانده شده اند.

وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی از آغاز عقب نشینی نیروهای خارجی از این کشور از سال آینده میلادی خبر داد و در عین حال تاکید کرد که خروج نیروها از افغانستان بصورت تدریجی بوده و به یکباره اتفاق نخواهد افتاد.
 
پتریوس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش شمار تلفات ناتو در افغانستان خاطرنشان کرد: ناتو در جنگ 9 ساله افغانستان پیشرفتهایی داشته، اما هنوز راه خونینی در پیش رو دارد.
 
وی با مثبت ارزیابی کردن عملیاتهای اخیر ناتو اظهار داشت: طالبان در سالهای اخیر نفوذ خود را در بسیاری از مناطق افغانستان از دست داده اند و با ادامه عملیات ناتو این روند ادامه خواهد داشت.
 
فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان همچنین از ارائه پیشنهادهای خود به "باراک اوباما" در مورد عقب نشینی نیروهای ناتو از این کشور خبر داد. به اعتقاد وی خروج نیروها نباید به معنای ترک کامل خاک افغانستان ارزیابی شود.
 
خاطرنشان می شود که به گفته "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس خروج نیروهای خارجی از افغانستان ظرف 11 ماه آینده آغاز می شود.
کد مطلب 1139060

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها