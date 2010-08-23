بک هیئت آمریکایی با مالکی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)،"نوری المالکی" تاکید کرد: دولت عراق خواهان توسعه روابط با آمریکا در همه زمینه ها و اجرای توافقنامه استراتژیک است.

نخست وزیر عراق افزود: ما خواهان تعمیق روابط در چارچوب توافقنامه استراتژیک هستیم، زیرا مرحله نظامی با موفقیت به پایان رسیده است.

مالکی با اشاره به روند تشکیل دولت عراق خاطرنشان کرد: دولت تشکیل خواهد شد و اوضاع روند خود را طی می کند مهم تشکیل دولت با مبنای درست است.

نخست وزیر عراق مجددا از شرکتهای آمریکایی خواست که به مشارکت در عملیات بازسازی و حمایت از طرحهای توسعه برق، انرژی، نفت و زمینه های دیگر بپردازند.

هئیت آمریکایی نیز در این دیدار بر حمایت کشورشان از ثبات عراق و توسعه آن در زمینه های اقتصادی، علمی و بازرگانی تاکید کردند.