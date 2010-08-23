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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۲۱

در بغداد ؛

بک هیئت آمریکایی با مالکی دیدار کرد

بک هیئت آمریکایی با مالکی دیدار کرد

هیاتی از کنگره آمریکا در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق روند تشکیل دولت در این کشور و روابط دوجانبه را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)،"نوری المالکی" تاکید کرد: دولت عراق خواهان توسعه روابط با آمریکا در همه زمینه ها و اجرای توافقنامه استراتژیک است.

نخست وزیر عراق افزود: ما خواهان تعمیق روابط در چارچوب توافقنامه استراتژیک هستیم، زیرا مرحله نظامی با موفقیت به پایان رسیده است.

مالکی با اشاره به روند تشکیل دولت عراق خاطرنشان کرد: دولت تشکیل خواهد شد و اوضاع روند خود را طی می کند مهم  تشکیل دولت با مبنای درست است.

نخست وزیر عراق مجددا از شرکتهای آمریکایی خواست که به مشارکت در عملیات بازسازی و حمایت از طرحهای توسعه برق، انرژی، نفت و زمینه های دیگر بپردازند.

هئیت آمریکایی نیز در این دیدار بر حمایت کشورشان از ثبات عراق و توسعه آن در زمینه های اقتصادی، علمی و بازرگانی تاکید کردند.

کد مطلب 1139063

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