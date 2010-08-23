ساخت مدرسه در مازندران افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبییان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت این اداره کل افزود: با همکاری بانک های کشاورزی و ملی تعداد کثیری از مدارس روستاهای مازندران که غیرمقاوم هستند نوسازی و بازسازی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه نوسازی مدارس استان بر این است تا در دهه پایان شهریور ماه با بهره برداری از حجم وسیعی از پروژه های آموزشی، تربیتی، ورزشی و پرورشی در سطح استان، دانش آموزان و فرهنگیان سال جدید را با شور آغاز کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران افزود: با هماهنگی بسیار خوب و نزدیک با ادارات آموزش و پرورش استان، سازمان بسیج سازندگی و دیگر دستگاه های مرتبط با اجرای طرح خجرت، طرح پروژه مهر، طرح شناسنامه فنی فضاهای آموزشی و طرح مقاوم سازی مدارس فاقد استحکام ایجاد شده سرعت بهره برداری پروژه ها به سرعت افزایش یافته است.

نبییان با اشاره به حضور موثر خیرین مدرسه ساز در اهداء، ساخت و تجهیز پروژه ها یادآور شد: حضور خیرین محترم مدرسه ساز که با نیات خالص در راه اعتلای فرهنگی استان پا به عرصه گذاشتند موجب قوت قلب همه و ایجاد روحیه ایثار و از خود گذشتگی بین آحاد جامعه می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران اظهار داشت: در هفته دولت امسال پنج پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی جدید در مازندران بهره برداری می شود.

وی یادآور شد: این پروژه ها با 21 کلاس درس و زیربنای بیش از چهار هزار و790 مترمربع با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

540 هزار دانش آموز مقاطع ابتدایی تا متوسطه در شش هزار واحد آموزشی مازندران تحصیل می کنند.