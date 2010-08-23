دولت برای حضور تعاونی ‌ها در اقتصاد برنامه ریزی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سید کاظم دلخوش اباتری عصر دوشنبه در جمع مدیران استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سهم تعاونی‌ ها در دو برنامه چهارم و پنجم اظهارداشت: معظم له سهم تعاونی ‌ها در دو برنامه را 25 درصد اعلام کرده ‌اند و با وجود اینکه در آستانه برنامه پنجم هستیم این امر به طور کامل محقق نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه دولت در بخش اجرایی مثبت عمل کرده است، عنوان کرد: دولت در پروژه های عمرانی و سفرهای استانی عملکرد مثبتی داشته است اما در مقابل نتوانسته آن انتظاراتی که در بخش کشاورزی وجود داشت را محقق کند.

هنوز برخی ها با افکار قدیمی خود به دنبال آسیب زدن به سرمایه گذاران هستند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: در کشور هنوز برخی ها با فکر پوسیده قدیمی خود به دنبال آسیب زدن به سرمایه گذاران هستند.

وی افزود: رویکرد اقتصاد دیگر به سمت دولت نیست باید بخش خصوصی و تعاونی ها حمایت شوند و سیاستهای ابلاغی نیز در برنامه های مختلف بیشتر گویای همین موضوع است.

دلخوش اباتری اظهار داشت: مسئولان باید بسترهای را در جامعه به گونه ای فراهم کنند که سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها بتواند در عرصه اشتغال و اقتصاد کشور حضور جدی داشته باشند تا مشکل اشتغال و اقتصاد کشور برطرف شود.

شرایط برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید فراهم شود

وی خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی در اقتصاد بسیار تاثیرگذار است اما از طرفی باید فضای کسب و کار را برای این بخش از اقتصاد فراهم کرد تا آنها نیز بتوانند موجب شکوفایی اقتصاد ایران شوند.

نماینده مردم صومعه سرا ادامه داد: متاسفانه در جامعه برخی ها هستند که چون منافع آنان تامین نمی شود به هر صورتی می خواهند، جامعه را مشوش کرده و اجازه ندهند سرمایه گذاران واقعی پا به عرصه تولید و توسعه کشور بگذارند.

وی همچنین با بیان اینکه شناخت سرمایه گذار واقعی در اشتغالزایی بسیار موثر است، یاد آورشد: شناخت سرمایه گذار واقعی از غیر واقعی در امر اشتغالزایی و حمایت سرمایه گذاران واقعی تا آخرین لحظه بسیار موثر است.