خدمات دهی در پزشک خانواده محدوده شده است

به گزارش خبرنگار مهردر گرگان، سید محمد حسینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: آشنا نبودن مردم با این طرح، کمبود پزشک در برخی مناطق محروم، عدم ارتباط مناسب بین پزشکان خانواده سطح 1 و 2 و متخصصان از جمله مشکلات اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 236 پزشک در طرح پزشک خانواده در استان مشارکت دارند و تمامی روستاهای استان تحت پوشش این طرح قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون به ازای هر چهارهزار نفر یک پزشک در سطح روستاهای استان فعالیت دارد و تمامی روستا نشینان دارای دفترچه بیمه هستند.

حسینی بیان داشت: براساس افزایش یک درصدی سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی jdp پزشکان طرح حقوق خود را به روز دریافت می‌کنند و پرداخت حقوق این پزشکان با مرکز بهداشت و درمان استان است.

مدیرکل بیمه و خدمات درمانی گلستان بیان داشت: طرح پزشک خانواده از سال 84 در استان آغاز شد و اکنون در تمامی روستاها فعال است.

وی عنوان کرد: طرح پزشک خانواده در شهرهای استانهای چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بصورت پایلوت آغاز شده است.

وی اظهار امیداوری کرد: این طرح در سال آینده در تمامی شهرهای گلستان اجرا شود.