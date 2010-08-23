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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۵۲

خدمات دهی در پزشک خانواده محدوده شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه خدمات درمانی گلستان گفت: ناآشنایی مردم با طرح پزشک خانواده، خدمات دهی در این طرح را محدود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهردر گرگان، سید محمد حسینی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: آشنا نبودن مردم با این طرح، کمبود پزشک در برخی مناطق محروم، عدم ارتباط مناسب بین پزشکان خانواده سطح 1 و 2 و متخصصان از جمله مشکلات اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 236 پزشک در طرح پزشک خانواده در استان مشارکت دارند و تمامی روستاهای استان تحت پوشش این طرح قرار دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: اکنون به ازای هر چهارهزار نفر یک پزشک در سطح روستاهای استان فعالیت دارد و تمامی روستا نشینان دارای دفترچه بیمه هستند.
 
حسینی بیان داشت: براساس افزایش یک درصدی سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی jdp پزشکان طرح حقوق خود را به روز دریافت می‌کنند و پرداخت حقوق این پزشکان با مرکز بهداشت و درمان استان است.
 
مدیرکل بیمه و خدمات درمانی گلستان بیان داشت: طرح پزشک خانواده از سال 84 در استان آغاز شد و اکنون در تمامی روستاها فعال است.
 
وی عنوان کرد: طرح پزشک خانواده در شهرهای استانهای چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بصورت پایلوت آغاز شده است.
 
وی اظهار امیداوری کرد: این طرح در سال آینده در تمامی شهرهای گلستان اجرا شود.
کد مطلب 1139100

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