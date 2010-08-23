1700 تن به تولیدات کشاورزی مازندران افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ عصر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت این سازمان در ساری با اشاره به اینکه از سوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در هفته دولت سال جاری تعداد 95 پروژه خدماتی و زیربنائی و تولیدی با اعتباری بالغ بر 96 میلیارد ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد سهم اعتبارات دولتی را بالغ بر76 میلیارد و764 میلیون ریال و سهم بخش خصوصی را بیش از 19 میلیارد و283 میلیون ریال اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این طرح ها 109 روستا با بیش از هفت هزار و 428 خانوار روستائی از مزایای آن برخوردار می شوند و در مجموع برای 36 نفر ایجاد اشتغال مستقیم خواهد شد و به میزان هزار و 782 تن نیز بر حجم تولیدات بخش کشاورزی استان افزوده می شود.

تورنگ با بیان اینکه از مجموع پروژه های افتتاحی سازمان در این ایام ، 87 پروژه خدماتی و زیربنائی در حوزه آب و خاک و 8 پروژه تولیدی دربخشهای دام و طیور و صنایع کشاورزی می باشند اظهار داشت : در هفته دولت امسال 87 پروژه خدماتی و زیربنائی با اعتباری بالغ بر 71 میلیارد و 547 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرند که بیش از 65 میلیارد ریال از این اعتبارات دولتی و پنج میلیارد و 903 میلیون ریال نیز سرمایه گذاری خصوصی است.

تورنگ افزود: با افتتاح و بهره برداری از طرح های خدماتی و زیربنایی آب و خاک 109 روستا با هفت هزار و 428 خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند می شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در این هفته، هفت طرح تولیدی دام و طیور و یک طرح صنایع کشاورزی با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد و 500 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرند که با افتتاح و بهره برداری از این طرح ها برای 36 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال شده است.

تورنگ در پایان گفت: در بخش صنایع کشاورزی نیز یک طرح توسعه شالیکوبی با بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال سرمایه گذاری، دو هزار تن تولید و ایجاد اشتغال برای پنج نفر از سوی این سازمان در این ایام مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد .