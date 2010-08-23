دادگاه بین المللی به آرامش نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "سعد حریری" تاکید کرد : برخی دوست دارند موضوع دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق همچنان به عنوان یک سوژه داغ باقی بماند.

وی افزود : پرحرفی درباره موضوع دادگاه بین المللی ثمری ندارد و آرامش بهترین راه برای حل و فصل مشکلات است ما با تحولات گوناگون منطقه ای روبرو هستیم و موضوع دادگاه برخورد منطقی را می طلبد.

از سوی دیگر نخست وزیر لبنان در دیدار با "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان تحولات سیاسی کنونی این کشور را مورد رایزنی قرار داد.

جنبلاط ضمن مثبت توصیف کردن دیدارش با حریری گفت : ما به موضوعات گوناگونی پرداختیم و نخست وزیر بر اهمیت مذاکره و آرامش اصرار داشت.



همچنین سعد حریری در دیدار با "الحاج حسین خلیل" معاون سیاسی دبیرکل حزب الله تحولات داخلی و بین المللی را مورد بررسی قرار داد.