اجرای پروژه های ملی در بازه مناسب از گرانیها می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر در ایرانشهر سردار قاسمی گفت در مراسم افتتاح پروژه عملیات گاز و گاز رسانی به تنها استان محروم از این موهبت الهی گفت: امروز در زمینه تمامی تلاش های صورت گرفته در زمینه های پیشرفت توسط دولت و مجموعه تحصیل کرده کشور به ثمر نشسته و پروژه های بزرگی نیز انجام شده است.

وی اظهار داشت: قرار گاه خاتم الانبیا یکی از بازوهای اجرایی دولت در تحقق اهداف سازندگی است.

فرمانده قرار گاه خاتم الانبیا بیان کرد: تلاش می شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن و در بازه زمانی استاندارد تمامی پروژه ها اجرا شود تا بار مالی زیادی برای دولت و ملت نداشته باشد.

قاسمی افزود: به موفقیت هایی نیز دست یافته ایم به نحوی که در گذشته زمانبندی اجرایی پروژه ها با متوسط 13 سال بود و اکنون برابر استانداردهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در تلاش هتسیم با تعمیم این زمانبندی به سایر گروه های اجرایی کاهش زمانبندی اجرایی گامهای سازنده برای سازندگی بیشتر کشور برداریم.