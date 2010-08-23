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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۳۵

قاسمی:

اجرای پروژه های ملی در بازه مناسب از گرانیها می کاهد

زاهدان خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اظهار داشت: پروژه های ملی باید به نحوی اجرا شوند که در بازه زمانی مناسب به بهره برداری برسند تا تاثیری بر اقتصاد ملی نداشته و از گرانیها بکاهند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایرانشهر سردار قاسمی گفت در مراسم افتتاح پروژه عملیات گاز و گاز رسانی به تنها استان محروم از این موهبت الهی گفت: امروز در زمینه تمامی تلاش های صورت گرفته در زمینه های پیشرفت توسط دولت و مجموعه تحصیل کرده کشور  به ثمر نشسته و پروژه های بزرگی نیز انجام شده است.

وی اظهار داشت: قرار گاه خاتم الانبیا یکی از بازوهای اجرایی دولت در تحقق اهداف سازندگی است.

فرمانده قرار گاه خاتم الانبیا بیان کرد: تلاش می شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن و در بازه زمانی استاندارد تمامی پروژه ها اجرا شود تا بار مالی زیادی برای دولت و ملت نداشته باشد.

قاسمی افزود: به موفقیت هایی نیز دست یافته ایم به نحوی که در گذشته زمانبندی اجرایی پروژه ها با متوسط 13 سال بود و اکنون برابر استانداردهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در تلاش هتسیم با تعمیم این زمانبندی به سایر گروه های اجرایی  کاهش زمانبندی اجرایی گامهای سازنده برای سازندگی بیشتر کشور برداریم.

کد مطلب 1139118

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