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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۳۰

پلیس رژیم صهیونیستی:

ایهود اولمرت باید محاکمه شود

ایهود اولمرت باید محاکمه شود

پلیس رژیم صهیونیستی خواستار محاکمه نخست وزیر پیشین این رژیم در ارتباط با پرونده فساد مالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در ادامه رسیدگی به پرونده موسوم به "هولی لند" پلیس رژیم اسرائیل خواستار احضار "ایهود اولمرت" نخست وزیر پیشین به دادگاه شد.

بر این اساس، اولمرت باید درباره نقشش در این پرونده در زمانی که شهردار بیت المقدس اشغالی بوده، توضیح دهد. پلیس این رژیم امروز دوشنبه اعلام کرد که اولمرت متهم به اختلاس و پرداخت رشوه برای راه اندازی یک پروژه شهرک سازی در این شهر است.
 
اگر چه اولمرت تا کنون از پذیرش این اتهامات خودداری و آنها را رد کرده است، اما سال گذشته تحت فشارهای ناشی از این پرونده ناچار شد که از سمت خود کناره گیری کند. بر اساس قوانین قضایی رژیم صهیونیستی توصیه نامه پلیس شیوه عمل استاندارد و معمول در پرونده های قضایی، پیش از صدور هر گونه کیفرخواستی علیه متهم آن پرونده است.
 
رسوایی فساد بزرگ در رژیم صهیونیستی موسوم به پرونده هولی ‌لند پس از بازداشت رئیس سابق بزرگترین بانک این رژیم و برخی مقامات ارشد به دلیل پرداخت رشوه به مقامات برجسته شهرداری قدس اشغالی از جمله "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق و "اوری لوبلیانسکی" شهردار سابق قدس اشغالی برای اجرای پروژه هولی ‌لند ابعاد گسترده ‌تری یافت.
 
نخست وزیر پیشین اسرائیل پیش از این نیز بدلیل پذیرش رشوه از یک گروه یهودی-آمریکایی برای انجام سفر خارجی پیش از رسیدن به نخست وزیری، مورد بازپرسی قرار گرفته است.
کد مطلب 1139126

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