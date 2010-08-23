وزنه برداران به 95 درصد آمادگی دست یافتند/ ثبت رکوردهای جدیدی در اردو

حسین رضازاده در حاشیه مراسم اختتامیه پنجمین اردوی تیم ملی وزنه برداری در مشگین شهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: این میزان آمادگی در اردوی 21 روزه شهرستان مشگین شهر و مراحل قبلی اردو محقق شده که این مهم رضایت مربیان و کادر فنی را به همراه داشته است.

وی با اشاره به آسیب دیدگی وحید ربیعی در دسته فوق سنگین از ناحیه کتف و خارج شدن وی از جمع اردو نشینان افزود: مولایی وزنه بردار 105 کیلوگرمی به عنوان جوانترین اردونشنین نیز به دلیل شرایط خاص اردو از جمع وزنه برداران تیم ملی خارج شده است.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری با بیان اینکه تاکنون از 12 وزنه بردار شرکت کننده در اردو 10 نفر حضور دارند، اضافه کرد: نفرات حاضر در اردو بلافاصله ششمین و آخرین مرحله اردوی آماده سازی خود را از فردا در کرمانشاه آغاز خواهند کرد و این مرحله از اردو تا زمان اعزام تیم به رقابتهای جهانی یعنی روز 27 شهریور ادامه خواهد داشت.



وی همچنین از ثبت رکوردهای جدید وزنه برداران در اردوی آماده سازی تیم ملی در مشگین شهر اردبیل خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون در وزن 105 کیلوگرم سه نفر و در فوق سنگین نیز دو نفر در ترکیب تیم قرار دارند.

رضازاده کسب نشان و افتخار در رقابتهای جهانی و بویژه سهیمه المپیک 2012 لندن را مهمترین اهداف تیم در رقابتهای جهانی عنوان کرد و ابراز داشت: البته با توجه به اهمیت مسابقات جهانی 2010 آنتالیا پیش بینی می کنیم که حریفان قدرتمندی از سراسر دنیا در این رقابتها حضور داشته باشند.

وی متذکر شد: پس از پایان مسابقات جهانی 2010 آنتالیا نیز در چهارم مهرماه، تیم ملی باید خود را برای حضور در مسابقات آسیایی کوانگ جو که آبان ماه امسال در کشور چین برگزار می شود، آماده کند.

خاطر نشان می شود در مراسم اختتامیه پنجمین اردوی تیم ملی وزنه برداری در سالن ورزشی جهان پهلوان حسین رضازاده مشگین شهر از غلامرضا دولت آبادی، پیشکسوت وزنه برداری استان اردبیل و قهرمان آسیا در دهه 60 نیز تجلیل به عمل آمد.

