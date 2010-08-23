تظاهرات مخالفت با اجلاس سران ناتو در لیسبون برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آنگلوآلوس (Angelo Alos) رئیس کمیته سیاسی این حزب، اخیراً طی یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام مطلب فوق، از اجلاس سال جاری سران ناتو به عنوان اجلاس جنگ نام برد و از اینکه دولت پرتغال با برگزاری چنین اجلاسی در لیسبون موافقت کرده، ابراز تأسف کرد.

وی با ابراز اطمینان از اینکه مردم پرتغال به ویژه جوانان از این فراخوان حمایت کرده و با آمدن به خیابانهای لیسبون، حمایت از صلح و مخالفت با نظامی گری را شعار خواهند داد، اظهار داشت : اجلاس سران ناتو در لیسبون سه هدف اساسی را دنبال می کند؛ اول تصویب و تحمیل راهبرد شدیداً تهاجمی جدیدی که ضمن عبور از سازوکار سازمان ملل متحد ، مداخلات جهانی ناتو را به هر بهانه ای فراهم کند، دوم متعهد کردن هر چه بیشتر اعضا برای باقی ماندن در باتلاق افغانستان و سوم استقرار سامانه دفاعی ضد موشکی در اروپا.

آنگلو آلوس با اعلام اینکه آمریکا و ناتو به دنبال خلع سلاح واقعی نیستند، افزود: نظامی گری همچنان روی دیگر سکه سیاه جهانی سازی و کاپیتالیسم است و رهبران اصلی ناتو سعی دارند از این سازمان به عنوان یک پلیس ضد شورش برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه "جنبش صلح آری، ناتو نه" چندین سازمان و نهاد مردمی را برای برپایی تظاهرات در لیسبون گردهم آورده است، گفت : حزب کمونیست نیز بر اساس آرمانهای خود در مبارزه با نظام سلطه و نظامی گری در دنیا به این جنبش ملحق شده و اطمینان دارد که لیسبون در خلال برگزاری اجلاس سران ناتو شاهد یکی از بزرگترین راهپیمایی ها طی چند سال اخیر خواهد بود.

این سئوال که آیا ناتو قصد دارد به یک نیروی پلیس بین المللی برای مداخله در هر نقطه از جهان تبدیل شود، ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. همین سئوال را " نونو روژیرو" خبرنگار و گزارشگر صاحب نام تلویزیون پرتغالی سیک (SIC)طی یک مصاحبه اختصاصی با آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو در هنگام سفر ماه گذشته اش به لیسبون مطرح کرد و از وی پرسید که آیا ناتو در این راهبرد فضای عملیاتی جدیدی را برای خود تعریف کرده است؟ که راسموسن نیز پاسخ داد تامین امنیت شهروندان کشورهای عضو وظیفه اصلی ناتو است، بنابراین ناتو باید آماده باشد در هر جا از دنیا که تهدیدی علیه این امنیت وجود داشته باشد، اقدام به عملیات کند.