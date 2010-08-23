قرعه کشی بزرگترین طرح قرآنی کشوری 1444برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری عصر روشنبه در جلسه هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اظهار داشت: این مراسم روز پنجشنبه چهارم شهریورماه همزمان با سالروز حضرت امام حسن المجتبی (ع) در حسینیه ثارالله برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شرکت بیش از سی هزار نفر در این رقابت قرآنی افزود: بی شک مشارکت این تعداد شرکت کننده در مسابقه مفاهیم قرآنی، جایگاه استانی خانواده ها را در گرایش و علاقمندی به فرهنگ کتاب آسمانی به عنوان منطقه ای مستعد و توانمند در عرصه قرآن بیشتر نشان می دهد.

فرماندار اردبیل با تاکید بر ضرورت توسعه برنامه های قرآنی و معنوی در ماه مبارک رمضان اضافه کرد: سلامت اجتماعی، پالایش افکار عمومی، تربیت شایسته نسل آینده و ایجاد بستر مناسب و با آرامش در جهت ظهور و بروز استعدادهای معنوی در جامعه از نتایج این طرح می باشد.

فرماندار اردبیل ابراز داشت: با برپایی آئین اختتامیه و قرعه کشی این طرح بزرگ قرآنی، دهها جایزه از قبیل حج عمره، زیارت عتبات عالیه، مشهدمقدس، سفر سوریه و... به منظور تشویق و ترغیب خانواده ها بویژه نوجوانان و جوانان به فعالیتهای قرآنی، به برندگان اختصاص خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه های قرآنی و ادعیه خوانی در مساجد و علاقه مردم اردبیل نسبت به فرهنگ قرآنی تصریح کرد: در حال حاضر مساجد به عنوان کانون وحدت، توانسته است جایگاه دیدبانی تیزبین و سازنده در حوزه های فرهنگی و تربیتی را ایفا کرده و دغدغه خانواده ها در خصوص تربیت صالح و شایسته نسل جوان و نوجوان را برآورده سازد.

در این جلسه مدیر کانونهای مساجد استان نیز طی سخنانی از برگزاری طرح سفره های آسمانی در 72 مساجداستان خبر داد و متذکر شد: در این طرح هر روز یک جز از قرآن کریم تلاوت می شود.

سعید سعادتی خاطر نشان کرد: در تقارن با برگزاری مراسم اختتامیه طرح قرآنی کشوری 1444 شاهد برپایی برنامه افطاری به طور همزمان در این مساجد با مشارکت هیئت امنا و اهالی روزه دار محلات خواهیم بود.

