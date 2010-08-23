به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد عصر دوشنبه در دیدار سفیر جدید کشور مالاوی اظهار داشت: ایران و مالاوی به طور اصولی با یکدیگر دوست و برادر هستند و زمینههای مناسبی برای گسترش همکاریهای دو کشور وجود دارد.
رئیسجمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همکاریهای خود را در زمینههای مختلف از جمله کشاورزی و صنعتی با کشور مالاوی افزایش دهد.
دکتر احمدینژاد همچنین از آمادگی تهران برای مبادله خدمات مهندسی بین دو کشور خبر داد و اظهار داشت: گسترش روابط دو کشور در زمینههای مختلف ضمن برطرف کردن نیازهای دو ملت باعث گسترش و تحکیم هرچه بیشتر روابط خواهد شد.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر اینکه جهان نیازمند مبادلات عادلانه است گفت: تجربه نشان داده که زندگی در فضای اقتصاد مادی و زیر سایه نظام سلطه به نفع هیچیک از کشورهای جهان نیست چرا که همه ملتها از مناسبات نظام سلطه آسیب دیدهاند.
دکتر احمدینژاد تأکید کرد: نظام سلطه تنها به دنبال منافع شخصی خود است در حالی که امروز بشریت نیازمند روابط عاطفی و عادلانه است، روابطی که در آن همه سود برده و در رفاه و آسایش کامل قرار گیرند. از این رو باید تلاش کنیم تا این شرایط حاکم شود.
رئیسجمهور گفت: کشورهای مستقل با همکاری یکدیگر میتوانند شرایط کنونی حاکم بر جهان را تغییر دهند تا همه کشورها در رفاه، بهداشت و امنیت کامل و پایدار زندگی کنند.
در این دیدار جفالی موسی، سفیر جدید اکرودیته مالاوی با تقدیم استوارنامه خود با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر ایران در عرصههای مختلف کشاورزی و صنعتی خواستار گسترش همکاریها بین دو کشور شد.
وی با بیان اینکه 45 درصد مردم کشورش را مسلمانان تشکیل میدهند تقویت همکاری در این زمینه را به نفع دو ملت و دو کشور دانست.
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