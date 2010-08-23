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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۵۳

رئیس‌جمهور:

زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکار‌های ایران و مالاوی وجود دارد

زمینه‌های مناسبی برای تقویت همکار‌های ایران و مالاوی وجود دارد

رئیس‌جمهور در دیدار سفیر جدید کشور مالاوی ضمن مثبت ارزیابی کردن روابط دو کشور بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای موجود در گسترش همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر دوشنبه در دیدار سفیر جدید کشور مالاوی اظهار داشت: ایران و مالاوی به‌ طور اصولی با یکدیگر دوست و برادر هستند و زمینه‌های مناسبی برای گسترش همکاریهای دو کشور وجود دارد.

رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا همکاریهای خود را در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعتی با کشور مالاوی افزایش دهد.

دکتر احمدی‌نژاد همچنین از آمادگی تهران برای مبادله خدمات مهندسی بین دو کشور خبر داد و اظهار داشت: گسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف ضمن برطرف کردن نیازهای دو ملت باعث گسترش و تحکیم هرچه بیشتر روابط خواهد شد.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه جهان نیازمند مبادلات عادلانه است گفت: تجربه نشان داده که زندگی در فضای اقتصاد مادی و زیر سایه نظام سلطه به نفع هیچیک از کشورهای جهان نیست چرا که همه ملتها از مناسبات نظام سلطه آسیب دیده‌اند.

دکتر احمدی‌نژاد تأکید کرد: نظام سلطه تنها به دنبال منافع شخصی خود است در حالی که امروز بشریت نیازمند روابط عاطفی و عادلانه است، روابطی که در آن همه سود برده و در رفاه و آسایش کامل قرار ‌گیرند. از این رو باید تلاش کنیم تا این شرایط حاکم شود.

رئیس‌جمهور گفت: کشورهای مستقل با همکاری یکدیگر می‌توانند شرایط کنونی حاکم بر جهان را تغییر دهند تا همه کشورها در رفاه، بهداشت و امنیت کامل و پایدار زندگی کنند.

در این دیدار جفالی موسی، سفیر جدید اکرودیته مالاوی با تقدیم استوارنامه خود با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر ایران در عرصه‌های مختلف کشاورزی و صنعتی خواستار گسترش همکاریها بین دو کشور شد.

وی با بیان اینکه 45 درصد مردم کشورش را مسلمانان تشکیل می‌دهند تقویت همکاری در این زمینه را به نفع دو ملت و دو کشور دانست.

کد مطلب 1139147

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