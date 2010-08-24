برق برداشت کنندگان غیر مجاز از معادن قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، خیرالله خادمی شامگاه گذشته در جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید در پاسخ به استعلام های بخش خصوصی در زمینه برداشت غیرمجاز از معادن حساسیت و کنترل بیشتری نشان دهند، گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین برق، کارگاه های متخلفان و برداشت کنندگان غیر مجاز از معادن قطع می شود و این افراد به مراجع قضایی معرفی می شوند که در این رابطه نیز لیست افراد متخلف به زودی به مقامات قضایی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 42 برداشت کننده بدون صدور مجوز قانونی اقدام به برداشت از معادن رودخانه ای می کنند، خواستار حساسیت و کنترل بیشتر بخش خصوصی شد.



خادمی عواقب برداشت های بی رویه از معادن، بستر و سواحل رودخانه ها را وخیم توصیف کرد و گفت: برداشت بیش از حد باعث شستن خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی و روان شدن سیلابها در منطقه می شود.



وی سیل و رسوب گذاری رودخانه ها را ناشی از برداشت بی رویه از سواحل رودخانه ها دانست و محیط زیست و منابع طبیعی را پاسخگوی این عمل معرفی کرد.



خادمی با اشاره به نرخ های پایه اعلام شده از سوی وزارت کشور افزود: نرخ های اعلام شده برای کلیه مناطق استان یکسان است؛ در حالی که با توجه به تفاوت خاک و آوردها در شمال و جنوب استان لزوم بررسی و تفکیک قیمت در این استان احساس می شود.

