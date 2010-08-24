به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود مظفر شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در سخنانی با ارائه گزارشی از چگونگی ارسال کمکهای جمعیت هلال احمر ایران به سیل زدگان پاکستان گفت: پاکستان با وسعتی برابر یک سوم ایران و با جمعیت 170 میلیونی امروز دچار سیلی شده که در 80 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.



وی با بیان اینکه 120 هزار کیلومتر مربع از زمینهای پاکستان در محاصره سیل است، افزود: بر اثر وقوع این سیل تعداد بسیار زیادی از خانه‌ها و زمین‌های زراعی از بین رفته است و حدود 20 میلیون نفر نیز بی‌خانمان شده‌اند.



مظفر با بیان اینکه در لیست صلیب سرخ جهانی جز سه کشور فعال در زمینه کمک‌رسانی به سیل زدگان پاکستان قرار داریم، بیان کرد: باید همه کشور‌های دنیا دست در دست هم دهند تا مشکلات ناشی از سیل هر چه زودتر رفع شود چرا که اگر امروز این کمک‌ها صورت نگیرد در آینده مشکلات ناشی از شیوع بیماری گریبان‌گیر مردم سیل‌زده خواهد شد.



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه از ساعات اولیه وقوع سیل، جمعیت هلال احمر ایران آمادگی خود را به جمعیت هلال احمر پاکستان اعلام و تیم 5 نفره‌ای به آن مناطق اعزام کرده است، ادامه داد: طبق آمار‌های داده شده اولین کشوری که به وعده‌های خود در خصوص کمک به مردم سیل‌زده پاکستان عمل کرده ایران بود که این اقدامات ناشی از حس بشر دوستانه و بر اساس توصیه مراجع تقلید به مردم صورت گرفته است.



وی افزود: برنامه ریزی‌هایی شده است تا در مناطق سیل‌زده پاکستان بیمارستان‌های صحرایی و کمپ‌های درمانی و اسکانی ایجاد شود.



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمرکشور با بیان اینکه عمق فاجعه بسیار زیاد بوده و هرچه کمک صورت گیرد کم است عنوان کرد: محموله های هوایی به اسم کمک‌های مراجع تقلید با همراهی وزیر کشور و رئیس جمعیت هلال احمر کشور به پاکستان ارسال می شود.



مظفر در پایان با قدردانی از توصیه مراجع تقلید در خصوص جمع آوری کمک‌های مردمی برای سیل‌زدگان گفت: آیت الله مکارم شیرازی در یک حرکت مؤثر با اهدای 50 میلیون تومان و خرید 10 هزار چادر برای اسکان 100 هزار نفر از مردم بی سر‌پناه پاکستان کمک بسیار خوبی به این مردم سیل زده کرده است که به زودی به کشور پاکستان ارسال می شود.