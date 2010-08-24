عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد که تاکنون 400 میلیون دلار به زیان دیدگان نشت نفتی در خلیج مکزیک غرامت داده است.
- 18 عضو القاعده طی سه روز گذشته توسط پلیس یمن کشته شدند.
- وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که آزمایش جت موشک انداز ایران موجب نگرانی این کشور در زمینه برنامه هسته ای تهران شده است.
- زلزله ای شدید غرب مکزیک را در هم کوبید.
- محبوبیت رئیس جمهوری فرانسه به پایین ترین حد خود رسید.
- امارات متحده عربی به خاطر راه اندازی بوشهر به ایران تبریک گفت.
- پاکستان برای بازسازی ویرانی سیل این کشور به سه سال زمان نیاز دارد.
- یک افسر بلندپایه نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین اخراج شد.
- در نتیجه تیراندازی در آمریکا سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
-"سعد حریری" نخست وزیر لبنان خواستار تقویت ارتش این کشور شد.
-"جیمی کارتر" رئیس جمهوری سابق آمریکا به زودی برای گفتگو درباره آزادی یک آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی به این کشور سفر می کند.
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