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۲ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد که تاکنون 400 میلیون دلار به زیان دیدگان نشت نفتی در خلیج مکزیک غرامت داده است.

- 18 عضو القاعده طی سه روز گذشته توسط پلیس یمن کشته شدند.

- وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که آزمایش جت موشک انداز ایران موجب نگرانی این کشور در زمینه برنامه هسته ای تهران شده است.

- زلزله ای شدید غرب مکزیک را در هم کوبید.

- محبوبیت رئیس جمهوری فرانسه به پایین ترین حد خود رسید.

- امارات متحده عربی به خاطر راه اندازی بوشهر به ایران تبریک گفت.

- پاکستان برای بازسازی ویرانی سیل این کشور به سه سال زمان نیاز دارد.

- یک افسر بلندپایه نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین اخراج شد.

- در نتیجه تیراندازی در آمریکا سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

-"سعد حریری" نخست وزیر لبنان خواستار تقویت ارتش این کشور شد.

-"جیمی کارتر" رئیس جمهوری سابق آمریکا به زودی برای گفتگو درباره آزادی یک آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی به این کشور سفر می کند.

کد مطلب 1139179

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