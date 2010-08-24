به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم و پایانی هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دوشنبه شب با برگزاری پنج دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم پرسپولیس با برتری 2 بر یک برابر شاهین بوشهر و با توجه به شکست ذوب آهن با همین نتیجه در آبادان برابر صنعت نفت، پس از 828 روز به صدرجدول لیگ برتر صعود کرد.

پرسپولیس در حالی به این پیروزی دست یافت که عبدالله کرمی بازیکن تیم شاهین در دقیقه 32 یک ضربه پنالتی را از دست داد، همچنین شاگردان علی دایی با اخراج امیرحسین فشنگچی از دقیقه 66 با 10 بازیکن به بازی ادامه دادند.

ذوب آهن در آبادان پیروزی را با شکست عوض کرد تا تنها تیم بدون باخت لیگ دهم نیز طعم تلخ شکست را تجربه کند، راه‌آهن در کرج موفق شد با یک گل از سد تیم سایپا عبور کند. در تبریز تراکتورسازی با نتیجه 2 بر صفر ملوان را شکست داد و دیدار تیم‌های صبا و شهرداری تبریز در قم با تساوی پرگل 4 بر 4 به پایان رسید.

نتایج کامل دیدارهای هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - فولاد خوزستان صفر

گل: محمد منصوری(4) برای مس کرمان

اخراج: رضا نوروزی(80) از فولاد

* پیکان قزوین 3 - استیل آذین یک

گل‌ها: علیرضا عباسفرد(37) و امیرمیر بزرگی(48 و 52) برای پیکان - سیاوش اکبرپور(11) برای استیل آذین

* سپاهان اصفهان 2 - پاس همدان یک

گل‌ها: ابراهیم توره(37) و محسن بنگر(4+90) برای سپاهان اصفهان - اکمل کولماتف(81) برای پاس همدان

اخراج: مجید حیدری(پس از پایان مسابقه)

* نفت تهران صفر - استقلال تهران صفر

* سایپا البرز صفر - راه آهن شهرری یک

گل: کمال کامیابی(67) برای راه آهن

* تراکتورسازی تبریز 2 - ملوان بندرانزلی

گل‌ها: رسول خطیبی(23) و مسعود ابراهیم‌زاده(37) برای تراکتورسازی

* صبای قم 4 - شهرداری تبریز 4

گل‌ها: هادی اصغری(14، 27 و 44) و داوود حقی(7) برای صبای قم - رسول پیرزاده(25)، شهرام گودرزی(34)، سعید دقیقی(72) و علی کریمی(75) برای شهرداری تبریز

* صنعت نفت آبادان 2 - ذوب آهن اصفهان یک

گل‌ها: فرهاد آل‌خمیس(40) و رسول نویدکیا(68) برای صنعت نفت - سیدمحمد حسینی(10) برای ذوب آهن

* پرسپولیس 2- شاهین بوشهر1

گل‌ها: غلامرضا رضایی(4) و مازیار زارع(61) برای پرسپولیس - مهدی نوری(82) برای شاهین

اخراج: امیرحسین فشنگچی(66) از پرسپولیس

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

ادر لوسیانو ادینهو(مس کرمان)

5 گل:

محسن بیاتی نیا(صبای قم)، محمد غلامی(استیل آذین) و سعید دقیقی(شهرداری تبریز)

4 گل:

غلامرضا رضایی(پرسپولیس)، رضا نوروزی (فولادخوزستان)، میلاد میداودی(استقلال تهران)، روح الله عرب(نفت آبادان)، سعید دقیقی(شهرداری تبریز) و هادی اصغری(صبای قم)

3 گل:

مسعود ابراهیم زاده(تراکتورسازی)، فرهاد مجیدی(استقلال)، محمدی نوری(پرسپولیس) و سیدمحمد حسینی(ذوب آهن)

جدول رده‌بندی:

1- پرسپولیس تهران 15 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 13 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 12 امتیاز

4- پاس همدان 10 امتیاز

5- صبای قم 9 امتیاز - تفاضل گل 3+(11 گل زده - 8 گل خورده)

6- استقلال تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 3+(10 گل زده - 7 گل خورده)

7- استیل آذین 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

8- سپاهان اصفهان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

....................................

15- شاهین بوشهر 5 امتیاز- تفاضل گل 2-

16- شهرداری تبریز 5 امتیاز - تفاضل گل 5-

17- پیکان قزوین 4 امتیاز - تفاضل گل 4-

18- راه آهن شهرری 4 امتیاز - تفاضل گل 7-