شماره 212 "فرهنگ و سینما" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از فرهنگ و سینما اخبار سینمایی و رویدادهای بخش تولید را می‌توانید در صفحه‌های ابتدایی بخوانید، گفتگو با السا فیروزآذر بازیگر فیلم سینمایی "پرنسیپ" و گفتگو با مینا ساداتی بازیگر فیلم سینمایی "عیار 14" در این شماره منتشر شده است.

در بخش سینمای جهان نگاهی به فیلم "من عاشق هستم"، یادداشتی درباره 10 فیلم مطرح سینمایی که براساس بازی‌های رایانه‌ای ساخته شدند، نگاهی به مستند "جنوب مرز" ساخته الیور استون و گفتگو با این کارگردان از بخش‌های دیگر این شماره است. در شماره 212 ماهنامه فرهنگ و سینما گفتگویی با مریم پالیزبان هم منتشر شده است.

پرونده ویژه تئاترهای لاله‌زاری این شماره همراه است با گفتگوهایی با کارگردانها و بازیگران تئاتر درباره این نوع نمایش و سابقه شکل گیری آن. ماهنامه فرهنگ و سینما 56 صفحه و قیمت آن 1500 تومان است.