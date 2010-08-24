4 محور سناریوی آمریکایی مذاکرات جدید سازش/ بررسی وضعیت طرف فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط در مطلب خود نوشت: در آستانه مذاکرات مستقیم هستیم مذاکراتی که مطابق خواسته اسرائیل یعنی گفتگو بدون هیچ پیش شرطی است. مذاکراتی که طرف فلسطینی از همه خواسته های خود چشم پوشی کرده است.

این روزنامه درا دامه می نویسد: مذاکره کننده فلسطینی دو راه بیشتر ندارد نخست تن دادن به همه خواسته های اسرائیل در گفتگوها و دیگری عدم مذاکره.

الشرق الاوسط نوشت : صائب عریقات به طور مداوم از نرفتن به مذاکرات تا زمانی که خواسته های فلسطینی ها محقق نشود سخن می گفت، اما هم اکنون خبری از خواسته های فلسطینی ها در میان نیست. ابومازن نیز گوش فلک را کر کرده بود که فقط به شرط توقف شهرک سازی به گفتگو می پردازد اما هم اکنون سکوت اختیار کرده است و در برابر شهرک سازی در قدس که منجر به آوارگی بیشتر مردم فلسطین شده موضعی اتخاذ نمی کند.

این روزنامه می نویسد : آمریکا سعی در دیکته سناریوی مورد نظرخود دارد و لحن نتانیاهو از پشت گرمی آمریکا و اروپایی ها حکایت می کند و این به دلیل استراژی اتخاذ شده زیر است:

اول : تلاش آمریکا برای اینکه اسرائیل قدرت برتر نظامی، سیاسی واستراتژیک منطقه باقی بماند و به همین دلیل نباید تل آویو امتیازی به فلسطینی ها بدهد و باید شروط خود را تحمیل کند و در همین راستا واشنگتن با فروش هواپیماهای جدید به اسرائیل موافقت کرده؛ هواپیماهایی که فروش مورد مشابه آن به عربها جنجال به پا کرده بود.

دوم : آمریکا سعی دارد که اسرائیل را به یونان نزدیک کند تا جبران سردی روابط این رژیم با ترکیه شود که این هم پیمانی با یونان شامل رزمایشهای نظامی و فعالیت اطلاعاتی خواهد بود زیرا تل آویو برای آزمایش هواپیماهای دور برد خود به فضای گسترده ای خارج از مرزهای سرزمین های اشغالی نیاز دارد.

سوم : سیاست تهدید ترکیه توسط دولت باراک اوباما و هشدار به مقامات ترک که دشمنی با رژیم اسرائیل و نزدیک شدن به ایران نتیجه ای جز کاهش کمکهای آمریکا به دنبال ندارد. علت این سیاست این است که ترکیه به قطعنامه ضد ایرانی رای منفی داد.

چهارم : جانبداری آشکار آمریکا از رژیم اسرائیل پس از درگیریهای مرزی این رژیم با لبنان که بلافاصله با تهدید آمریکا به قطع کمکهای نظامی به لبنان همراه بود و جنجال بزرگی به راه افتاد که ارتش لبنان تحت سلطه حزب الله درآمده است.

این چهارعامل ذکر شده از دیدگاه استراتژیک آمریکا برای سلطه بر منطقه حکایت دارد که رژیم اسرائیل مجری آن است و در راستای این سیاست آمریکا باید از تل آویو در مذاکرات با فلسطینی ها حمایت کند تا این رژیم قوی باقی بماند به عبارت دیگر عقب نشینی صهیونیستها نوعی ضعف به شمار می آید و نباید رخ دهد.