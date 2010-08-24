محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان می توانند برای اطلاع از نتایج از روز چهارشنبه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

ابراهیم خدایی معاون سازمان سنجش آموزش کشور نیز در گفتگو با مهر درباره آزمون کارشناسی ارشد گفت: 213 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 مجاز به انتخاب رشته شده بودند که با احتساب متقاضیانی که در دو رشته شرکت کرده بودند، بالغ بر 222 هزار نفر در آزمون مجاز شدند.

وی اظهار داشت: از تعداد کل مجازین آزمون اسامی 50 هزار نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام می شود که با احتساب استعدادهای درخشانی که با تأیید سازمان سنجش معرفی می شوند، این تعداد به بیش از 55 هزار نفر خواهد رسید.

خدایی نسبت جنسیتی مجازین در این آزمون را تقریبا 50 به 50 عنوان کرد.

به گزارش مهر، امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعدازظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.