علی سعیدلو که از اردوی تیم ملی جودو بازدید کرد ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: من در دیدار با سفیر چین ضمن بررسی نتایج بازیهای آسیایی در چند دوره قبل از چین، ژاپن، کره و قزاقستان به عنوان تیم های اول تا چهارم آسیا نامبردم، البته قزاق ها دو برابر ما مدال دارند که رسیدن به این تیم محتمل تر به نظر می رسد ولی برای رقابت با چین نیاز به اجرای یک کار عملیاتی دقیق و حساب شده است.

وی ادامه داد: تحقق این هدف برنامه ریزی کارشناسی می خواهد و اجرای دقیق، ولی اگر بخواهیم کم کاری کنیم همین جایگاه فعلی را نیز از دست خواهیم داد و کشورهای دیگر که رتبه های پائین تری نسبت به ما دارند از ما پیشی خواهند گرفت.

رئیس سازمان تربیت بدنی ادامه داد: سه روز دیگر مانده تا مدت حضور من در سازمان تربیت بدنی به یکسال برسد، در همین مدت خیلی فعالیت ها در ورزش کشور انجام شده، من حتی یک روز را هم برای کار در عرصه ورزش از دست ندادم و همانطور که ورزشکاران در اردوهای تیم ملی و میادین بین المللی برای اعتلای ورزش تلاش می کنند ما از ابتدای صبح تا پاسی از شب در حال برنامه ریزی، برگزاری جلسات مختلف و نظارت دقیق بر روند کار فدراسیون ها هستیم.

سعیدلو همچنین از گزارش رئیس جمهور به مقام معظم رهبری خبرداد و افزود: در این گزارش که بخش عمده ای از آن به ورزش اختصاص داشت آقای احمدی نژاد اعلام داشته که دولت در امر توسعه ورزش فعالیت و تلاش کرده که ثمره آن به اندازه 50 سال کار و تلاش و امکانات و سالن است.

وی به 51 هفته مدیریت خود در ورزش ایران نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در این مدت هر هفته یک عنوان قهرمانی در جهان یا آسیا کسب کرده ایم که 16 مورد آن برای اولین بار در ورزش اتفاق افتاده است. جوانان ما هم گام با بخش های علمی، هسته ای و نظامی در بخش ورزش نیز تلاش می کنند و هر روز اخبار مختلف و متنوعی از افتخارآفرینی جوانان ایرانی در بخش های مختلف منتشر می شود.

رئیس سارمان تربیت بدنی ادامه داد: امکانات ما در ایران نامحدود نیست ولی اندک هم نیست و ما باید امکانات لازم را فراهم کنیم. به آقای امینی رئیس فدراسیون جودو گفتم که برای تمامی استانها تاتامی تهیه شود. برای اعضای تیم ملی لباس و امکانات خوب فراهم کنید تا آنها با یک شخصیت بارز و برجسته راهی مسابقات مهم شوند.

سعیدلو در مورد نگرانی قهرمانان از آینده خود گفت: در این مورد هم کارهای خوبی انجام دادیم که شاید اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته است. همین الان هرکدام از قهرمانان جودو یا مربیان آنها که مشکل مسکن دارند از سوی فدراسیون معرفی شوند تا مسکن در اختیار آنها قرار دهیم. در مورد حقوق، بیمه ، تحصیلات و... هم برنامه های خوبی انجام دادیم که به زودی جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.

وی در پایان پیرامون آخرین تحلیل خود از اوضاع ورزش ایران در فاصله 80 روز به آغاز بازیهای آسیایی گفت: همه فدراسیون ها چه آنها که به گوانگجو اعزام خواهند شد و چه آنها که اعزام نمی شوند سخت در تلاش هستند تا گامی موثر بار اعتلای ورزش ایران بردارند، به همین جوانان جودو نگاه کنید که چه با انگیزه کار می کنند. همین تلاش برای ما مهم است و اگر هم به مدال نرسند چیزی را از دست نداده ایم، من بارها گفته ام که گوانگجو یک ایستگاه برای ورزش ایران است که از آن نیز گذر خواهیم کرد. هر چند به بخش مدال آوری هم توجه ویژه داریم و مطابق با انتظارات مردم نتایج خوبی کسب خواهد شد.