حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال برای حضور در رقابت‏های قهرمانی جهان از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، تصریح کرد: فکر می‏کردم بازیکنان پس از 10 روز استراحت و البته پیگیری تمرینات انفرادی طبق برنامه‎ای که به آنها ارائه کرده بودیم، مرحله جدید تمرینات را در شرایط خوبی آغاز کنند اما هرگزاینگونه نبود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اردونشینان تیم ملی والیبال با بازیکنانی که موفق به کسب قهرمانی AVC کاپ آسیا شدند، تفاوت زیاد کرده‎اند، اظهار داشت: آن حالت جنگندگی و پرشور و نشاط بودن را در بازیکنان ندیدم. البته به لحاظ فنی مشکل خاصی نیست. بیشتر ناآماده بودن روحی و روانی بازیکنان نگرانم کرده است.

سرمربی تیم ملی والیبال ادامه داد: دلیل این مسئله را از خود بازیکنان پرسیدم. بعضی از آنها به نکاتی اشاره کردند که به نظرم درست بودند. در هر صورت این روزها بخش قابل توجهی از وقتم را صرف این موضوع و بررسی آن می‎کنم تا هر چه زودتر تمرینات را با شرایط ایده آلی که مدنظردارم، دنبال کنیم.

معدنی با بیان اینکه تیم ملی والیبال یک ماه سرنوشت‎‌ساز پیش رو دارد، یادآور شد: این یک ماه فاصله‎ای که تا زمان آغاز رقابت‎های قهرمانی جهان باقی مانده، برایمان خیلی مهم است. باید اوج آمادگی انفرادی و تیمی در این یک ماه حاصل شود. برای حضور در مسابقات جهانی به آمادگی بیشتر از AVC کاپ نیاز داریم. اگرچه در این رقابت‎ها به دنبال قهرمانی نیستیم.

وی همچنین به برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال در مسابقات قهرمانی جهان و ترتیب دیدار با تیم‏های مصر، ژاپن و ایتالیا اشاره کرد و گفت: خیلی فرق نمی‎کند که در این مسابقات حریف اول و آخر کدام تیم باشد. با این حال خوب است که ایتالیا را در آخرین بازی پیش رو داریم.

سرمربی تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: ایران، مصر و ژاپن تقریبا به یک اندازه به صعود امیدوارند. پس این به نفع ماست که دیداری را که به نوعی برایمان سرنوشت‎ساز است را در آخرین روزمقدماتی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان 3 تا 18 مهرماه در ایتالیا برگزار می‎شود.