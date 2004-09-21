تحليل اهداف سياسي آمريكا در برنامه نگاه چهار

امير فكري، تهيه كننده اين مجموعه برنامه در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: اين برنامه در حال حاضر مرحله پيش توليد را پشت سر مي گذارد تا ضبط آن از هفته اول مهر ماه آغاز شود. برنامه با نگاهي انتزاعي و تحليل گرايانه به پديده شناسي حضور آمريكا در كشورها و مناطق مختلف جهان و بررسي مسايل مهم و كلان جهاني مي پردازد و سياست هاي اين كشور را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

وي خاطر نشان كرد: ما در اين برنامه به هيچ وجه تلاش نكرديم تا به صورت محدود، مسايل و موضوع هاي روز را مورد بررسي قرار بدهيم. چون اين كار در ديگر شبكه هاي تلويزيوني انجام مي شود و شبكه چهار سيما به دليل برخورداري از مخاطب خاص، نگاه متفاوتي نسبت به اين گونه برنامه ها دارد. به همين خاطر اين مجموعه برنامه نگاهي ريشه اي به فعاليت هاي آمريكا در ديگر كشورها و اهداف مورد نظرش دارد.

مجموعه برنامه " نگاه چهار " موضوع هاي سياسي بين المللي از جمله اهداف آمريكا براي حضور در آفريقا، آمريكاي لاتين و كشورهاي اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين گسترش ناتو در شرق، گسترش دامنه فعاليت هاي اتحاديه اروپا و سازمان هاي جهان سومي، جايگاه سازمان ملل متحد در منازعات مختلف سياسي و فعاليت هاي اتحاديه اروپا در اين برنامه بررسي مي شود. تحليل طرح خاور ميانه بزرگ، تحولات سياسي عراق و مناسبات اروپا و آمريكا از ديگر مباحث مورد نظر در اين مجموعه است.

اين برنامه كه به همت گروه سياسي شبكه چهار سيما توليد مي شود را محسن نخستين فر كارگرداني مي كند و وظيفه نگارش و پژوهش برنامه بر عهده جعفر خوشرو زاد قرار دارد. محمد بهزاد نيز به عنوان مجري با برنامه همكاري مي كند.

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