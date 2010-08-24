آزادی زندانیان دیه کشور چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدعلی ساری دوشنبه شب در مراسم جشن گلریزان آزادی زندانیان در همدان افزود: 11 هزار مددجو جرایم غیر عمد در زندان های کشور محبوس هستند که اختصاص یک هزار میلیارد ریال به ستاد دیه کشور در جلب رضایت شاکیان تمامی زندانیان جرایم غیر عمد موثر است .

وی با بیان اینکه دور شدن مردم از فرهنگ اسلامی و باب شدن فرهنگ رقابت در افزایش تعداد سکه های مهریه یک خطر جدی است، گفت: مسوولان باید با ارایه راهکارهای درست و در صورت نیاز با اصلاح قانون و یا مشخص کردن حدودی برای مهریه، آمار ورود افرادی که به علت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می شوند را کاهش دهند .

معاون ستاد دیه کشور با تاکید بر اینکه زندانی شدن سرپرست خانوار موجب افزایش معضلات اجتماعی ازجمله اعتیاد و فساد در کشور می شود، گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان های کشور محبوس هستند .

وی با بیان اینکه 37هزار زندانی جرایم غیر عمد با پیگیری مسوولان ستاد دیه در 12 سال گذشته از زندان های کشور آزاد شده اند، افزود: آزادی زندانیانی که به علت ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادف فوتی یا جرحی در زندان تحمل حبس می کنند از اولویت های ستاد دیه است .

ساری به صفر رساندن آمار زندانیان ناشی از دیه تصادف تا پایان مهر امسال را از اهداف اصلی این ستاد عنوان کرد و گفت: پرونده آزادی یک هزار زندانی در حال برسی است و تا پایان ماه مبارک رمضان آزاد می شوند .

ساری با تاکید بر اینکه باید زمینه را برای جلوگیری از ورود زندانی جدید به علت تصادف فوتی و جرحی فراهم کرد، گفت: تحقق این موضوع منوط به ممانعت راهنمایی و رانندگی از تردد خودروهای فاقد بیمه در محورهای درون و برون شهری است .

مدیرعامل ستاد دیه همدان نیز گفت: در حال حاضر 238 نفر مددجوی جرایم غیرعمد در زندانهای استان همدان تحمل حبس می کنند .

حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی افزود: 112 نفر در زندان همدان ، 57نفر در زندان ملایر، 36نفر در زندان نهاوند، 31 نفر در زندان تویسرکان و دو نفر نیز در کانون اصلاح و تربیت همدان به علت جرایم غیرعمد مالی و دیه زندانی هستند .