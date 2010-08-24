ادامه فرافکنی آمریکا علیه ایران/ بایدن نگران نقش تهران در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جو بایدن" که عصر روز گذشته در جمع کهنه سربازان آمریکایی سخن می گفت در ادامه ادعاهای خود افزود : پیشتر نقش ایران در عراق کم بود اما این نقش افزایش یافته است.

معاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شد : دولت ایران بیش از 100 میلیون دلار برای تغییر نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در ماره مارس برگزار شد هزینه کرد اما نتوانست از این سرمایه گذاری بهره ای ببرد.

بایدن در ادامه در مورد آینده سیاسی عراق ابراز خوشبینی کرد و گفت : مطمئنم که عراقی ها یک دولت ائتلاف ملی تشکیل می دهند.

وی در ادامه در مورد احتمال افزایش سطح خشونت ها در عراق پس از خروج نظامیان آمریکایی گفت : سطح خشونت ها در عراق در کمترین میزان خود در مقایسه با چهار یا پنج سال قبل است.

وی در پایان گفت : القاعده و گروه های شبه نظامی همچنان در عراق فعالیت می کنند اما بعید است که بتوانند به اهداف خود در این کشور دست پیدا کنند.

البته این برای اولین بار نیست که مقامات آمریکایی بدون ارائه سند و مدرک ایران را متهم به کارشکنی در عراق می کنند. به نظر می رسد که اینبار با روشن شدن دخالت واشنگتن در امر تشکیل دولت عراق، بایدن تلاش کرده تا با تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران افکار عمومی را از حقیقت ماجرا در عراق منحرف کند.