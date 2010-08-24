بافتهای فرسوده؛ نگرانی تابستانی دانشگاهها/ مقاوم سازی در تنگنای بودجه!

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه به عنوان فضایی پویا و محیط آموزشی که درجه بالایی از خلاقیت در آن وجود دارد علاوه بر اینکه نباید خالی از تحرک بماند باید محیطی امن برای ادامه تحصیل نیز باشد. از این رو تعمیرات به موقع و صحیح می تواند در جلوگیری از بروز مشکلات بسیاری مفید باشد. در این گزارش برخی مسئولان دانشگاهی از مشکلات حوزه تعمیرات دانشگاهی سخن گفتند.

تعمیر نشست ساختمان خوابگاه متأهلین در دانشگاه شریف

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص تعمیرات در فصل تابستان در این دانشگاه به مهر گفت: هر ساله قبل از شروع فصل تابستان با بررسی های انجام شده درخصوص تعمیرات ساختمانها و تأسیسات کولر، سیستم تهویه، پیاده رو سازی و بخش محوطه های دانشگاه با توجه به میزان اعتبارات عمرانی که به این بخش اختصاص داده می شود اقدامات لازم صورت می گیرد.

بیژن وثوقی وحدت ادامه داد: از اوایل تابستان امسال با بررسی هایی که انجام شد متأسفانه یکی از خوابگاههای متأهلین این دانشگاه نشست داشت که بازسازی و تعمیر آن در دست انجام است.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه میزان بودجه تعمیرات در این دانشگاه رضایت بخش نیست، گفت: این بودجه با توجه به حجم گسترده کارهای عمرانی در دانشگاه و بحث تعمیرات کافی نیست که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی افزود: برای تعمیرات ساختمانها و خوابگاههای دانشگاه شریف بودجه تعمیرات از بودجه عمرانی دانشگاه برداشته می شود اما با توجه به کم بودن این بودجه همواره دانشگاه باید به این بخش کمک کند.

وثوقی وحدت با اشاره به تعداد خوابگاههای دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: در حال حاضر 7 خوابگاه مجردی برای دانشجویان دختر و پسر و 4 خوابگاه متأهلی در اختیار دانشگاه قرار دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفت: سوله خوابگاه طرشت 3 و سوله ورزشی بزرگ برای پسران دانشجو و زمین چمن برای خوابگاه پسران در دست ساخت است که تلاش می کنیم به زودی به بهره برداری برسد.

تشکیل هیئت ناظر به منظور بازرسی مقاومت ساختمانهای 30 ساله دانشگاه علم و صنعت

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نیز در زمینه تعمیرات تابستانه در این دانشگاه گفت: تعمیرات بخشهایی از ساختمانها و خوابگاهها که نیاز به بازسازی داشت آغاز شده و تا ابتدای سال تحصیلی آماده بهره برداری است.

محمد فتحیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: هر سال قبل از آغاز تابستان، نیازهای دانشگاه توسط هیئت ناظر در بخش تعمیرات و ساخت و ساز به معاونت اداری و پشتیبانی اعلام می شود و پس از آن در تابستان برای عملیات اجرایی اقدام می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به اینکه تقریبا 30 سال از ساخت ساختمانهای این دانشگاه می گذرد هیئتی به منظور بازرسی مقاومت ساختمانها برای نظارت تشکیل شده است.

وی افزود: امسال نیز با توجه به اینکه دانشگاه و خوابگاهها درگیر طرح ضیافت اندیشه در ماه رمضان هستند بخشی از تعمیرات خوابگاهها آماده شده است و بخش دیگر نیز پس از برگزاری این طرح اجرا می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: در حال حاضر 4 مجموعه خوابگاه در پردیس مرکزی و 5 مجموعه خوابگاهی نیز در خارج از دانشگاه وجود دارد که در مجموع دو هزار و 164 نفر ساکن خوابگاهها هستند.

فتحیان در خصوص میزان اعتبارات بخش ساخت و ساز و تعمیرات در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: در سال جاری اعتبار دانشگاه 900 میلیون تومان بود که از این مبلغ 500 میلیون تومان برای تعمیرات و ساخت و ساز در نظر گرفته شده است که ما برنامه ها را اولویت بندی می کنیم و بر اساس آن کارها انجام می گیرد.

نیازمند به 10 برابر بودجه فعلی در بخش تعمیرات هستیم

رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص برنامه اجرایی تعمیرات ساختمانها در تابستان سال 89 در این دانشگاه گفت: امسال به دلیل برگزاری طرحهای بصیرت اساتید و ضیافت اندیشه نتوانستیم آنگونه که باید تمرکز خود را بر بخش تعمیرات در خوابگاهها قرار دهیم.

محمدعلی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته تا آنجایی که توانستیم درخصوص سرمایش، گرمایش و رنگ آمیزی خوابگاهها و مشکلات ساختمانی و تعمیرات مورد نیاز دانشکده ها اقدام کردیم.

وی افزود: دانشگاه بوعلی سینای همدان به 10 برابر بودجه ای که امسال برای بخش تعمیرات در این دانشگاه قرار داده اند نیازمند است.

رئیس دانشگاه همدان درباره طرحهای درحال ساخت در سال جاری در این دانشگاه گفت: قرار است در هفته دولت حوزه معاونت دانشجویی به منظور رفاه حال دانشجویان در مجاورت خوابگاههای دانشگاه قرار بگیرد.

وی افزود: همچنین دو بلوک خوابگاه ویژه دانشجویان پسر و دختر برای بهمن ماه سال جاری نیز به بهره برداری می رسد.

انتقاد از ارائه دیرهنگام بودجه تعمیرات در دانشگاه سمنان

رئیس دانشگاه سمنان نیز درباره تعمیرات در این دانشگاه گفت: با توجه به برگزاری طرح ضیافت اندیشه در ماه رمضان آنگونه که باید نسبت به برنامه تعمیرات در دانشگاه سمنان نپرداختیم اما اقدامات کمی برای بازسازی خوابگاهها انجام شد.

علی خیرالدین ضمن انتقاد از ارائه دیرهنگام بودجه تعمیرات در دانشگاهها به مهر گفت: 45 درصد از بودجه به بخشهای تجهیزات و تعمیرات اختصاص داده می شود که لازم است دولت ترتیبی اتخاذ کند تا بودجه تعمیرات زودتر از تابستان ارائه شود تا دانشگاه نیز بتواند برنامه های خود را بخوبی اجرایی کند.

وی افزود: اکنون نیز در بخش تعمیرات ساختمانها در دانشگاه سمنان بیشتر از بودجه خود دانشگاه استفاده می شود.

رئیس دانشگاه سمنان با بیان اینکه بخشی از تعمیرات خوابگاههای این دانشگاه انجام شده است اظهار داشت: اکنون در دانشگاه سمنان 9 واحد خوابگاه در اختیار دانشجویان دختر و پسر قرار دارد که با توجه به محدودیت زمانی که وجود داشت بخشی از تعمیراتی که در این بخش مورد نیاز بود انجام شده است.

بهره برداری از سلف غذاخوری دانشگاه اصفهان پس از 12 سال

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان نیز گفت: امسال عمده کارهای ما بر بخش نقاشی های دیوارهای ساختمانها و خوابگاهها است که تا 15 شهریور این کار به اتمام می رسد و دانشگاه برای سال تحصیلی جدید آماده می شود.

محمد بیدهندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما در بخش اعتبارات تعمیرات ساختمان در دانشگاه دچار کمبود هستیم و معمولا اولویت های اول و دوم اجرا می شود و اولویت های بعدی به ناچار کنار گذاشته می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان از پروژه های انجام شده و در دست ساخت در این دانشگاه گفت: در حال حاضر برای سال تحصیلی جدید سلف غذاخوری که بسیار مجهز است و 12 سال پیش ساخت آن آغاز شده است به بهره برداری می رسد.

وی افزود: برای این سلف غذاخوری اعتباری به میزان یک میلیارد تومان و بیشتر از آن هزینه شده است که در مهرماه افتتاح خواهد شد.

بیدهندی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به بودجه ای که اختصاص داده شده است در بهمن و اسفند ماه نظارت ها انجام شده و اولویت های تعمیراتی در نظر گرفته شده که در حال انجام است.

وی به میزان بودجه طرح های تعمیراتی دانشگاه اصفهان اشاره کرد و گفت: معمولا مبلغی به میزان 300 میلیون تومان برای انجام کارهای تعمیراتی اختصاص داده می شود.

سهم اندک اعتبارات دانشگاه ارومیه در بخش تعمیرات

معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه در خصوص تعمیرات در تابستان در این دانشگاه گفت: تعمیرات تأسیسات و ساختمان های خوابگاههای دانشگاه ارومیه با آغاز سال تحصیلی شروع شده و تا نیمه دوم شهریورماه پایان می یابد.

محبوب طالعی درخصوص میزان بودجه بخش تعمیرات در دانشگاه ارومیه به مهر گفت: مبلغی بیش از 80 میلیون تومان اعتبار در این بخش به معاونت دانشجویی اختصاص داده شده است که البته این اعتبار بستگی به ظرفیت ساخت و ساز و تعمیرات پروژه های عمرانی در دانشگاه دارد اما چیزی که معلوم است سهم اندک اعتبار تعمیرات در دانشگاه است.

معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه با اشاره به تعداد خوابگاههای این دانشگاه گفت: در مجموع 63 دستگاه خوابگاه دولتی، استیجاری و خودگردان در دانشگاه ارومیه وجود دارد که از این تعداد 17 دستگاه دولتی و استیجاری در خدمت دانشجویان پسر و 8 خوابگاه نیز در اختیار دانشجویان دختر قرار دارد.

بافت فرسوده خوابگاههای دانشگاه ارومیه

وی با تأکید بر اینکه اکثر ساختمانهای خوابگاههای دانشگاه ارومیه بافت فرسوده ای دارند، گفت: خوابگاههای این دانشگاه متأسفانه بافت فرسوده ای دارند چرا که در سال 66 به بهره برداری رسیدند و اکثر آنها بافت قدیمی و کهنه ای دارند که تاکنون با بازسازی مقاوم مانده اند.

طالعی افزود: سعی می شود در تابستان کمبودهایی که از نظر تجهیزات و لوازم مورد نیاز خوابگاهها و ساختمانهای دانشگاه برطرف شود.

وی درخصوص پروژه های در دست ساخت در دانشگاه ارومیه گفت: در حال حاضر تعمیرات دو دستگاه خوابگاه پسرانه با کمک بخش خصوصی در حال انجام است، ظرفیت این خوابگاهها برای 500 نفر است و جهت بهره برداری در مهرماه آماده می شود.