افزایش اختلالات روانی در میان دانشجویان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "هوف استرا" طی تحقیقاتی جدید از اطلاعات سه هزار و 265 دانشجو که از سپتامبر 1997 تا آگوست 2009 از سرویسهای مشاوره خوابگاه استفاده کرده بودند برای گردآوری و تحلیل اطلاعات استفاده کردند. دانشجویان به منظور تشخیص ابتلا به اختلالات روانی، افکار متمایل به خودکشی و خود آزاری با استفاده از سنجشهای بالینی، مصاحبه و دو تست شناخته شده حالات روحی تحت نظر گرفته شدند تا مشخص شود که آیا این موارد میان این دانشجویان رو به کاهش گذاشته است یا خیر.

نتایج نشان می دهند در سال 1998، 93 درصد دانشجویانی که به دنبال مشاوره روانشناسی بودند مبتلا به یکی از اختلالات روانی شناخته شده اند در صورتیکه این آمار در سال 2009 به 96 درصد رسیده است. تعداد دانشجویانی که به افسردگی متوسط تا شدید مبتلا بودند از 34 درصد به 41 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد دانشجویان تحت درمان روانپزشک از 11 درصد به 24 درصد رسیده بود.

برخی از نکات مثبتی که از میان این اطلاعات به دست آمدند نشان دهنده کاهش تعداد دانشجویانی هستند که فکر خود کشی به ذهنشان خطور کرده به طوری که تعداد این دانشجویان از 26 درصد سال 1998 به 11 درصد در سال 2009 کاهش یافته است.

در این مطالعه اعلام شده افزایش میزان افسردگی و اضطراب در دانشگاههای آمریکا می تواند به دلیل افزایش ورود دانشجویان با سابقه پیشین اختلالات روحی روانی به دانشگاهها باشد.

بر اساس گزارشی ازSify، به گفته محققان این مطالعات نشان می دهند دانشجویانی که به اختلالات شدید روحی مبتلا هستند در شرایط تحصیلی بهتر و حمایت بیشتر خانواده ها قرار می گیرند و به این شکل شانس حضور آنها در دانشگاهها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.