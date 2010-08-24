تراکتورسازی با وضعیت ایده آل خود فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند شامگاه دوشنبه پس از برد تیمش مقابل ملوان افزود: در این بازی شرایط بهتری نسبت به هفته های قبل داشتیم و این روند رو به جلو در تیم ادامه خواهد داشت .

وی با یادآوری اینکه این تیم از هفته پنجم به بعد چهره واقعی خود را نشان داد افزود: در بازی با استیل آذین در هفته هفتم و ذوب آ هن در هفته هشتم هجومی تر و بهتر ظاهر خواهد شد .

سرمربی تراکتور با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: بازیکنانی همچون خطیبی و پیمنتا کم کم در حال رسیدن به مرز آ مادگی مطلوبی قرار دارند و تراکتورسازی با در اختیار داشتن تمامی مهره هایش، یکی از تیم های مدعی لیگ و نامزد کسب سهیمه آسیایی است .

کمالوند در ادامه فرصت دو هفته ای را برای آمادگی مقابل استیل آذین بسیار خوب و مفید خواند و اظهار داشت: پس از این دو هفته در مقابل ذوب آهن در تبریز یک بازی کاملا منحصر به فرد از تراکتورسازی مشاهده خواهید کرد .

وی با بیان اینکه هر چهار روز یک بازی برای تیم ها مشکل ساز شده و بازیکنان را با خستگی و خطر آسیب دیدگی مواجه کرده است ادامه داد: در این وضعیت نمی توانیم در تمامی بازی ها از بازیکنان اصلی بهره بگیریم و روی همین اساس، در هر بازی شاهد سه چهار تغییر اساسی در تراکتورسازی هستیم و اگر این کار را نکنیم در بازی های بعدی به مشکل خواهیم خورد .