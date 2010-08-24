تراکتورسازی با وضعیت ایده آل خود فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند شامگاه دوشنبه پس از برد تیمش مقابل ملوان افزود: در این بازی شرایط بهتری نسبت به هفته های قبل داشتیم و این روند رو به جلو در تیم ادامه خواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه این تیم از هفته پنجم به بعد چهره واقعی خود را نشان داد افزود: در بازی با استیل آذین در هفته هفتم و ذوب آهن در هفته هشتم هجومی تر و بهتر ظاهر خواهد شد.
سرمربی تراکتور با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: بازیکنانی همچون خطیبی و پیمنتا کم کم در حال رسیدن به مرز آمادگی مطلوبی قرار دارند و تراکتورسازی با در اختیار داشتن تمامی مهره هایش، یکی از تیم های مدعی لیگ و نامزد کسب سهیمه آسیایی است.
کمالوند در ادامه فرصت دو هفته ای را برای آمادگی مقابل استیل آذین بسیار خوب و مفید خواند و اظهار داشت: پس از این دو هفته در مقابل ذوب آهن در تبریز یک بازی کاملا منحصر به فرد از تراکتورسازی مشاهده خواهید کرد.
وی با بیان اینکه هر چهار روز یک بازی برای تیم ها مشکل ساز شده و بازیکنان را با خستگی و خطر آسیب دیدگی مواجه کرده است ادامه داد: در این وضعیت نمی توانیم در تمامی بازی ها از بازیکنان اصلی بهره بگیریم و روی همین اساس، در هر بازی شاهد سه چهار تغییر اساسی در تراکتورسازی هستیم و اگر این کار را نکنیم در بازی های بعدی به مشکل خواهیم خورد.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته ششم رقابت های لیگ برتر، با نتیجه دو بر صفر مهمان خود ملوان را شکست داد و با هشت امتیاز در رده نهم جدول رده بندی جای گرفت.
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