به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان ملک وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر می برد شب گذشته با منوچهر متکی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار از سوی دولت و ملت ایران با دولت و مردم پاکستان به واسطه وقوع حادثه سیل ابراز همدردی کرد و افزود: علاوه بر دولت و مسئولان، مراجع تقلید و شخصیت های روحانی و همچنین آحاد ملت ایران از وقوع این حادثه غمناک متاثر شدند و با مردم و دولت پاکستان اعلام همبستگی نمودند و در این زمینه در کنار مردم و دولت پاکستان هستند.

متکی اضافه کرد: ایران و پاکستان دارای منافع و نگرانی های مشترک بوده و همکاری های خوبی در زمینه های مختلف در جریان است.

وزیر خارجه با اشاره به احساسات مردم ایران در خصوص حادثه سیل در پاکستان و همچنین انتظارات آنها در این خصوص و سایر مسائل افزود: این سرمایه بزرگی در مناسبات بین دو کشور است و هدف ما این است که این سرمایه را در جهت منافع دراز مدت دو کشور حفظ کنیم.

وی وجود برخی شرارت ها در مناطق مرزی دو کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرورها نباید تصور کنند که می توانند در مناسبات ایران و پاکستان و مرزهای امن و دوستی خلل وارد نماید.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم به تامین امنیت در مناطق مرزی با پاکستان است.

وزیر خارجه اضافه کرد: ما ثبات و آرامش در پاکستان را ثبات و آرامش کشورمان می دانیم.

رحمان ملک وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به ابراز احساسات مقامات و مردم جمهوری اسلامی ایران در خصوص سیل پاکستان تصریح کرد: تحت تاثیر این احساسات قرار گرفته است.

وی با اشاره به مذاکرات خود با وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران بر طراحی یک نقشه راه بین دو کشور و اتخاذ یک استراتژی مشترک تاکید کرد.

وزیر کشور پاکستان تصریح کرد: توطئه هایی بر علیه امت اسلام جریان دارد.

در این دیدار همچنین مسائل مورد علاقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.